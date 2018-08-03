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«Еле оторвали»: под Уфой 6-летнего ребенка сильно ударило током, через газовую трубу
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«Еле оторвали»: под Уфой 6-летнего ребенка сильно ударило током, через газовую трубу 

ufa1.ru 38 минут назад
Фото: ufa1.ru
На удивление, мальчик не сильно пострадал, все обошлось относительно легко
Сегодня днем 3 августа, в поселке Чесноковка под Уфой, шестилетнего мальчика сильно ударило током. Ребенок взялся за газовую трубу и неожиданно для всех получил сильный разряд. Хорошо что отец мальчика был рядом и сумел оторвать малыша от источника напряжения.
— Мальчика сильно трясло, отец еле смог его оторвать от трубы, — сообщает источник Ufa1.
Ребенка госпитализировали в одну из городских больниц. Как отмечает источник, серьезно мальчик не пострадал, но врачебная помощь ему все равно требуется.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и медики. Надзорным органам предстоит провести проверку состояния проводки в доме и исправность электросети в целом.
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