«Еле оторвали»: под Уфой 6-летнего ребенка сильно ударило током, через газовую трубу

На удивление, мальчик не сильно пострадал, все обошлось относительно легко

Сегодня днем 3 августа, в поселке Чесноковка под Уфой, шестилетнего мальчика сильно ударило током. Ребенок взялся за газовую трубу и неожиданно для всех получил сильный разряд. Хорошо что отец мальчика был рядом и сумел оторвать малыша от источника напряжения.

— Мальчика сильно трясло, отец еле смог его оторвать от трубы, — сообщает источник Ufa1.

Ребенка госпитализировали в одну из городских больниц. Как отмечает источник, серьезно мальчик не пострадал, но врачебная помощь ему все равно требуется.