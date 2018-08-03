Около футбола: во время ЧМ-2018 тюменцы называли своих сыновей в честь нападающего нашей сборной

Как думаете, станут крошечные тюменские Артёмы успешными спортсменами? Делитесь мнением в комментариях, обсудим вместе

Несмотря на то, что футбольная феерия закончилась, её отголоски ежедневно напоминают нам о самом знаковом чемпионате этого года. Мамы и папы срочно записывают детей в футбольные секции, а по всему тюменскому стадиону разносятся громкие овации: ещё бы, на газон вышел сам Артём Дзюба ! Как раз в честь него в июне и июле большинство новорождённых назвали их родители.

— Самое популярное мужское имя среди детей, родившихся в первые два летних месяца этого года — Артём: как и в прошлом году им назвали 56 малышей. На втором месте — Александр и Максим, а на третьем — Егор. Из необычных и редких имён для мальчиков можно выделить два — Юсуф и Эмир, для девочек — Ягмур и Эмели. Всего с конца июня по конец июля в Тюмени на свет появились 1359 малышей — 678 мальчиков и 681 девочка, — рассказали 72.ru в комитете тюменского ЗАГСа.

Не менее оригинально тюменцы назвали своих детей в прошлом году: вы только поглядите, какие имена придумали крохам их родители! А 100 лет назад младенцев и вовсе нарекали в честь растений, цветов и не только.