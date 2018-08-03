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Около футбола: во время ЧМ-2018 тюменцы называли своих сыновей в честь нападающего нашей сборной
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Около футбола: во время ЧМ-2018 тюменцы называли своих сыновей в честь нападающего нашей сборной 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Как думаете, станут крошечные тюменские Артёмы успешными спортсменами? Делитесь мнением в комментариях, обсудим вместе
Несмотря на то, что футбольная феерия закончилась, её отголоски ежедневно напоминают нам о самом знаковом чемпионате этого года. Мамы и папы срочно записывают детей в футбольные секции, а по всему тюменскому стадиону разносятся громкие овации: ещё бы, на газон вышел сам Артём Дзюба! Как раз в честь него в июне и июле большинство новорождённых назвали их родители.
— Самое популярное мужское имя среди детей, родившихся в первые два летних месяца этого года — Артём: как и в прошлом году им назвали 56 малышей. На втором месте — Александр и Максим, а на третьем — Егор. Из необычных и редких имён для мальчиков можно выделить два — Юсуф и Эмир, для девочек — Ягмур и Эмели. Всего с конца июня по конец июля в Тюмени на свет появились 1359 малышей — 678 мальчиков и 681 девочка, — рассказали 72.ru в комитете тюменского ЗАГСа.
Не менее оригинально тюменцы назвали своих детей в прошлом году: вы только поглядите, какие имена придумали крохам их родители! А 100 лет назад младенцев и вовсе нарекали в честь растений, цветов и не только.
Кстати, совсем скоро в Тюмени сыграют три игрока сборной Станислава Черчесова — капитан команды вратарь Игорь Акинфеев, полузащитник Алан Дзагоев и защитник Марио Фернандес. Мы узнали, где и когда можете встретить футболистов, и рассказали об этом вам.
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Женский форум
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