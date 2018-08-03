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Селена Гомес воспитывает детей
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Селена Гомес воспитывает детей 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Когда певица и актриса Селена Гомес (Selena) была маленькой, её родители развелись. Мама, Менди Тифи (Mandy), повторно вышла замуж, но детей у пары не было. И Селена долгое время была единственным ребёнком в семье, пока в году у родителей девушки не родилась ещё одна девочка, Грейси Эллиот Тифи (Gracie).
Появлению малыша Селена была безмерно рада, что старалась приезжать после каждых конвертов и гастролей, и активно участвовать в воспитании.
«Я буду всегда воспитывать в моей сестре силу, уверенность и красоту. Она должна понимать, что у неё есть своё мнение. Нужно понимать, что такое быть лидером и вдохновлять людей на правильные поступки», — написала Селена о воспитании Грейси.
И пусть Селена старается воспитывать Грейси сильной и учит правильным вещам, она признается, что и сама порой забывает о возрасте и статусе. С Грейси Селена — такой же маленький ребёнок.
Впрочем, как и с Викторией Гомес (Victoria)— дочкой папы Селены от второго брака.
Малышка родилась за год до появления Грейси. Конечно, Селена и с Викторией проводит не так много времени, но старается тоже участвовать в ее жизни. Например, приглашает на концерты, обязательно посещает дни рождения или проводит Рождество. О подарках, думаем, и говорить не стоит, для сестёр Селене ничего не жалко. К тому же и видятся они крайне редко.
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