Мария Порошина: «Иногда казалось, что невозможно пережить боль»

Мария Порошина — из тех удивительных женщин, которые невероятным образом умудряются и достигать высот в профессии, и быть мамой с большой буквы. А Мария — не просто мама, а четырежды мама! Она говорит, что все это не могла бы тянуть одна, но когда рядом любимая семья, любая проблема разрешается.

1. О профессии

Никогда не забуду день зачисления в Щукинское театральное училище. Свои фамилии мы с моим будущим однокурсником не услышали, и, когда я в полном смятении уже была у двери, меня окликнули: «Вы куда? Сейчас собирают весь курс». Оказалось, что нас назвали первыми. Я пережила гамму чувств — от ощущения падения до полного взлета.

Я уже достаточно долго живу в очень насыщенном режиме, так что научилась распределяться и самое главное — не жалеть себя. Если начнешь стенать, как тебе тяжело, все пойдет насмарку и душевное состояние лишь ухудшится.

У каждого актера своя судьба, кто-то сегодня может быть на пике, а завтра у него будет полное затишье, но, когда человек долго ждет и накапливает внутренний багаж, он может вдруг выстрелить.

2. О себе

Я всегда живу с ощущением, что при любых трудностях все будет хорошо, а тяжелые моменты, считаю, нужно просто пережить. У меня происходит блокировка на негатив, даже если в прошлом очень переживала.

Все комплексы идут из детства, виной тому ссоры с родителями, недопонимание, недоверие. Я, слава богу, избежала этого. Даже развод родителей, который случился, когда мне было четыре года, не повлиял на меня, хотя я очень любила обоих. Но папа все время был рядом.

Я со школьной скамьи была очень стеснительной девочкой. На сцене могла улыбаться, залихватски танцевать, а в жизни боялась всего и зажималась. И сейчас у меня сценическое и жизненное самоощущения не совпадают.

Каждый из нас проходил сложные этапы, иногда казалось, что невозможно пережить боль, но потом ты понимала, что вытерпеть можно все. Переходы из черной полосы в белую, из одного состояния в другое, из любви в нелюбовь, из уверенности в неуверенность — прекрасны. На этом контрасте ты понимаешь, что живешь.

Когда у тебя есть любовь, неважно, получаешь ли ты в ответ столько же, главное — отдавать. Но все же, любя других, надо не забывать о себе. Нас наказывают за такой фанатизм.

3. О детях

Я часто уезжаю: съемки, гастроли, но думаю, что дети не обделены моим вниманием. Я всегда на связи, даже на расстоянии. И когда у них появляется потребность пообщаться со мной, а для меня это всегда необходимость, мы можем разговаривать по скайпу часами. Я не вижу ни у кого из дочек ощущения брошенности или одиночества.

Мама называет меня сумасшедшей, потому что я постоянно контролирую все, что касается детей. Если меня нет в Москве, связываю всех между собой, напоминаю, что нужно не забыть, выясняю, все ли в порядке, что они ели, сделали ли уроки. Иногда тяжело в голове держать всю эту информацию, потому что много объектов.

Важно, чтобы у ребенка всегда было ощущение защищенности мамой и папой. Мама может быть мягкой, а папа должен уметь и что-то запрещать своей мужской силой, и при этом оставаться для детей авторитетом, вызывать у них уважение.

У меня было страстное желание родить мальчика, но оно всегда заканчивалось появлением на свет девочки. Может быть, мне просто не дано воспитывать сыновей, зато дочки у нас чудесные.

4. О семье и мужчинах

Общение с мужчиной — это определенная работа. Отношения нужно поддерживать, а значит, всегда понимать, когда любимый человек устал, когда ему нужен отдых, когда вам нужно побыть вдвоем. Все должно происходить на доверительной основе.

С каждым мужчиной нужно вести себя по-разному. Главное, чтобы не было скучно друг с другом, чтобы у обоих было хорошее чувство юмора, доверие и любовь. В жизни всякие ситуации бывают, нужно уметь их аккуратно корректировать.

Я всегда хотела иметь большую семью. Росла одна и мечтала о брате или сестре. И на меня очень повлияли рассказы моей прабабушки, у которой было восемь сестер. Теперь у меня большая шумная итальянская семья. И это прекрасно! У меня есть желание родить еще как минимум двух детей.