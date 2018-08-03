В зеленоградском роддоме можно получить свидетельство о рождении ребенка при выписке

Родители малышей, появившихся на свет в перинатальном центре городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского, теперь могут получать государственное свидетельство о рождении ребенка при выписке.

Самый первый в жизни новорожденного гражданина документ официально фиксирует фамилию, имя и отчество ребенка, а также дату его рождения и данные родителей. Не следует путать свидетельство о рождении со справкой, которую обычно выдают в родильных домах. В справке указан пол малыша, дата и время его появления на свет, данные о враче, принимавшем роды. Справка действительна в течение одного месяца. На ее основании в ЗАГС выдают свидетельство о рождении.

В перинатальном центре Зеленограда организацией выдачи первого государственного документа ребенка займется юрист. Родителям только нужно заранее определиться с именем малыша и собрать все необходимые документы. Их комплекты различаются в зависимости от того, состоит мама в браке или нет.

Регистрация рождения ребенка у родителей, состоящих в браке между собой

Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями ребенка.

Фамилия ребенка записывается по фамилии его родителей.

При разных фамилиях родителей фамилия ребенка записывается:

— по фамилии отца или по фамилии матери по соглашению родителей;

— или двойная фамилия, образованная путем присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности (двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом).

Имя ребенка записывается по соглашению родителей (запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы).

Отчество ребенка записывается по имени отца (если родители ребенка — иностранные граждане, отчество ребенка может быть записано с учетом национальных обычаев, что подтверждается письмом (справкой) соответствующего посольства страны).

Документы, необходимые для регистрации рождения:

— медицинское свидетельство о рождении (оформляется медицинской организацией);

— паспорта матери и отца ребенка (паспорта иностранных граждан должны быть переведены на русский язык, перевод должен быть заверен у нотариуса);

— письменное заявление-уполномочие от родителей ребенка на установленном бланке.

Регистрация рождения ребенка у матери, не состоящей в браке

Фамилия ребенка записывается по фамилии его матери.

Имя ребенка записывается по желанию матери (запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы).

Отчество ребенка записывается по указанию матери.

Документы, необходимые для регистрации рождения:

— медицинское свидетельство о рождении (оформляется медицинской организацией);

— паспорт матери ребенка (паспорта иностранных граждан должны быть переведены на русский язык, перевод должен быть заверен у нотариуса);

— письменное заявление-уполномочие от матери ребенка на установленном бланке.

При регистрации рождения уполномоченным лицом в графе «отец» в свидетельстве о рождении будет указан прочерк.

Воспользоваться данной услугой могут все желающие. Удобно и бесплатно, а для иногородних родителей регистрация при выписке может представлять интерес еще по одной причине. Независимо от их гражданства и места прописки у ребенка в документах будет записано: «Место рождения — Москва».