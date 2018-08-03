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Жена потребовала с бывшего мужа деньги на содержание приемных детей
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Жена потребовала с бывшего мужа деньги на содержание приемных детей 

Мир24 48 минут назад
В суде рассматривалось дело Сухотиной Веры, которая попросила взыскать с бывшего мужа Сухотина Бориса 438 тысяч рублей, полученные им ранее на содержание приемных детей.
Женщина пояснила, что два года назад они экс-супругом взяли из детского дома двух приемных детей и заключили с органами опеки договор. При этом у супругов есть еще двое своих малышей.
Спустя время они с Борисом со скандалом расстались, но не разводились официально. Вера вместе с детьми уехала жить к своей матери. Полгода они жили отдельно. При этом Борис, по словам женщины, не сообщил органам опеки о ситуации и продолжал получать пособие на детей, поскольку по договору они перечислялись на его счет. Вера утверждает, что он не отдавал им перечисления.
«Я к нему обратилась и попросила отдать половину денег…зарплата маленькая. Он органам опеки ничего не сообщил, что мы живем отдельно», — рассказала Вера.
Затем они официально развелись и все дети остались жить с матерью. В итоге женщина попросила взыскать пособия за полгода, которые были положены детям по договору с органами опеки.
Борис, в свою очередь, заявил, что жена не уехала, а просто сбежала и выкрала у него детей. Мужчина утверждает, что в течение полугода он приезжал к Вере и отдавал деньги. Во время заседания он представил все чеки.
Заслушав обе стороны, суд в итоге отказал в иске о взыскании с Бориса 438 тысяч рублей.
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