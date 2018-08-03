Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов показал, как купается в грязи вместе с семьей

Звездная семья сейчас отдыхает в Краснодарском крае.

Дети основателя «Уральских пельменей» вместе с родителями решили опробовать новое развлечение — грязевые ванны в поселке Кучугуры. Правда, отважилась на этот поступок только четырехлетняя дочь Маша. Сын Ваня испугался лезть в грязь. Зато Мария вместе с мамой и папой смело погрузилась в необычную ванную. Дмитрий Соколов поделился забавными фото и видео из семейного архива.

🐷🤣🐖😂🐽😂 Кучугуры done👌

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

2 Авг 2018 в 8:34 PDT «Мне очень нравится, молодцы», «Замаскировались», «Как вас туда занесло? Все мое детство прошло в этой деревни и в этой грязи))))», «Круто, и мы там были. Дети с восторгом вспоминают», «Мы там бывали в 2004 году. В этом вулкане не тонешь, он 1 км глубиной. После него все дружно бегут в море ополаскиваются 😊👍🎉», «В детстве Кучугуры были везде, главное, дождаться дождя))) Смотрите, Дима-то помолодеет, а ты и так Ксюш, как школьница выглядишь, а из грязи младенцем выйдешь», — прокомментировали подписчики артиста в Instagram.

Напомним, что от первого брака у Дмитрия Соколова есть сын Александр и дочь Анна. С женой Ксенией юморист растит троих совместных детей — четырехлетнюю дочь Машу, сына Ивана, которому 19 апреля исполнилось три года, и маленькую Соню. Пара поженилась в 2011 году.

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

1 Июн 2018 в 1:16 PDT Кстати, Дмитрий Соколов часто делится забавными фото и видео своих детей. Так, многодетный папа показывал, как дети кормят его в ресторане.

Сытая старость нам обеспечена) наша пенсия-это наши дети!

Публикация от Sokolove_dk (@dk_sokolove)

4 Июл 2018 в 10:47 PDT Дмитрию Соколову точно можно не переживать за свою старость, ведь у него пятеро детей. «Завидую Вам, хотела тоже деток, минимум трех. У Вас просто чудные детишки. Большой респект супруге Вашей!», «Повезло Вашим деткам👍. Папа такой весёлый 😀», «Какие вы молодцы!», «Смотреть, прелесть) Люблю детей!», — прокомментировали подписчики.

Фото: Instagram / @sokolove_dk