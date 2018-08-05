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Изменения идут из центра на окраины
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Изменения идут из центра на окраины 

Вечерняя Москва 5 августа 2018
Фото: Вечерняя Москва
На сайте мэра Москвы Сергея Собянина sobyanin.ru опубликовано 60 программ «Мой район».
В течение двух ближайших недель на сайте появятся программы по остальным районам. Всего их будет 146. Речь идет о плане развития каждого конкретного района города с учетом существующей специфики, проблем, пожеланий жителей. Это касается организации новых мест для отдыха, проведения досуга, строительства социальных объектов, благоустройства.
Такой подход позволит обеспечить районы всеми необходимыми городскими услугами. В каждом из них будет свое «сердце» — пространство, привлекательное для жителей. В частности, это могут быть дома культуры, библиотеки, некоторые из которых потребуется привести в порядок. Все эти моменты будут отражены в проектах программ развития районов. Готовые брошюры будут раздавать волонтеры штаба кандидата Сергея Собянина.
Увидеть изменения последних лет, которые произошли в Москве, можно с помощью интерактивной карты «Гигарама». Она размещена также на сайте. На карте отражены крупные объекты, улицы города, которые заметно преобразились за последнее время. В частности, Пушкинская, Тверская, Чистые пруды, Покровка, Белорусская, Маяковская, Новый Арбат, Лужники, Зарядье, Парк культуры, территория «Москвы-Сити».
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