Набор в корпус наблюдателей Общественной палаты на выборах мэра завершился в Москве

Алексея Шапошникова. В столице завершился набор волонтеров в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, которые 9 сентября на выборах мэра будут обеспечивать тотальное общественное наблюдение за ходом голосования и подсчетом результатов, говорится в сообщении пресс-службы замруководителя общественного штаба по наблюдению за выборами градоначальника, председателя Мосгордумы

«С 30 июля по 6 августа на сайте Общественной палаты Москвы зарегистрировались 4908 человек — все они выразили желание войти в состав корпуса общественных наблюдателей. Из них 2,2 тысячи уже работали общественными наблюдателями на президентских выборах в марте 2018 года и положительно себя зарекомендовали. 20% волонтеров из общего числа останутся в нашем «резерве», — сказал руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Алексей Венедиктов

Шапошников отметил, что наблюдатели обеспечат контроль процесса голосования на 3,81 тысячи избирательных участках — как в столице, так и за ее пределами.

В Московском парламентском центре 15 августа начнется обучение волонтеров, которые зарегистрировались на сайте Общественной палаты Москвы и вошли в состав корпуса наблюдателей. Уже подготовлены памятки, пособия и методические материалы для обучения, которое проведут эксперты движения в защиту прав избирателей «Голос» и Московской городской избирательной комиссии.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.