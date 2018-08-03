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Волонтеры избирательного штаба С. Собянина предложили сажать дерево при рождении ребенка
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Волонтеры избирательного штаба С. Собянина предложили сажать дерево при рождении ребенка 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Волонтеры избирательного штаба Сергея Собянина предложили сажать дерево при рождении ребенка, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Идея возникла непосредственно из традиций, которые немного сохранились у нас сейчас в современности — это «Дерево любви», когда молодожены сажают дерево в день свадьбы. Мы немного его изменили и подумали, что здорово будет сажать дерево при рождении ребенка, которое будет символизировать новую жизнь. Эта идея возникла в тот момент, когда мы собирали и обрабатывали наказы, где очень многие жители просят, чтобы в городе было больше зеленых насаждений. Мы с радостью представим этот проект нашему кандидату, Сергею Собянину», — сказала Анастасия Левчишина, волонтер штаба и инициатор проекта.
Как добавил ее муж, тоже волонтер штаба и инициатор идеи Алексей Левчишин, возможно, это будут сертификаты на посадку дерева при рождении ребенка.
«Мы пока разрабатываем, как будет это выглядеть. Возможно, это будут сертификаты для молодых семей на посадку дерева с определенным местом, куда потом можно будет приходить», — сказал он.
Ранее С. Собянин заявил, что его предвыборная программа будет основана на предложениях москвичей, которые соберут волонтеры его избирательного штаба.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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