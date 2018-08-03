Старший внук Валентина Юдашкина растет настоящим джентльменом

Двухлетний Анатолий подарил своей бабушке цветы.

Жена известного кутюрье Марина Юдашкина поделилась теплым фото своего старшего внука. Двухлетний мальчик, улыбаясь, дарит бабушке цветок. В Сети порадовались, какой чудесный малыш растет в семье дизайнера.

Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)

2 Авг 2018 в 10:48 PDT Всем хорошего дня! И хорошего настроения! Улыбнитесь! Цветы от Анатольки!🌷😀

— поделилась звездная бабушка.

«Маленький джентельмен с цветами! 👏», «Ну вот и дождались,!Малыш уже цветочек дарит!🙏🏻🌹💕», «Ой, ты слаааденький как же ты вырос! Солнышко 🌞 Тебе тоже хорошего дня и настроения! 😍 Спасибо за цветы! 💖🌟☀️💋💋💋🙏», «Чудесный Анатолька! Сразу хочется в ответ улыбаться», «Такой милый мальчик! Всего, всего самого светлого и прекрасного! 🙏🙏🙏», «Прекрасный! Ваш малыш😍Отличных Вам выходных дней!)) Внуки, наше Счастье!👼👼😊», — прокомментировали подписчики Марины Юдашкиной в Instagram.

Напомним, что дочь Валентина и Марины Юдашкиных Галина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. Сейчас Анатолию уже два года.

Такой он стал классный, взрослый хотя всего 2,4 года. Думаю актерские данные нам передались от прабабушки! 🤪

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

24 Июл 2018 в 2:50 PDT О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.

Сладкий мой Аркашик 👼🏻

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

18 Июл 2018 в 6:20 PDT Кстати, звездный дедушка с гордостью делится фотографиями своего старшего внука. Так, Валентин Юдашкин недавно показывал, как Анатолий помогает ему с эскизами.

Анатолий пришёл помочь!

Публикация от Valentin Yudashkin (@vyudashkin)

12 Июл 2018 в 11:10 PDT Кстати, Галина Юдашкина рассказывала в интервью «Летидор», почему они с мужем не откладывали рождение второго ребенка. Звездная мама также поделилась, что пока не наблюдает ревности старшего сына к младшему. Наоборот, Анатолий часто обнимает и целует Аркадия.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)

10 Май 2018 в 5:13 PDT Думаю, во многом такое отношение у него еще и потому, что сейчас мы Толе уделяем столько же внимания, сколько и до рождения Аркаши,

— рассказала Галина Юдашкина.

Фото: Instagram @vyudashkin, @marinayudashkina, @gyudashkina