Дети Пинк серьезно заболели

В СМИ появились провокационные статьи о том, что американская певица вместе с детьми решила отдохнуть на побережье в австралийском городе Байрон-Бей, отменив часть выступлений в рамках турне по этой стране.

Пинк пришла в ярость от подобных заявлений, заметив, что «паразитирующие папарацци» не передали на своих фотографиях и части правды.

Певица опубликовала длинное послание своим поклонникам с целью прояснить ситуацию: «Я до мелочей продумала этот тур, пытаясь учесть интересы собственных детей и организовать самое физически сложное, но красивейшее шоу в своей жизни. Перерыв в Байроне был запланирован еще в 2017 году, как способ провести некоторое время с детьми вне отеля».

Пинк также затронула тему здоровья: «За время выступлений в Австралии мы с детьми болеем второй раз. Первый был менее тяжелым, и я смогла преодолеть недомогание. Но в этот раз все обстоит гораздо серьезнее. К нам дважды приходил врач. В последние два дня мы находимся на интенсивном лечении антибиотиками, стероидами, спреями для носа, горла. Малыш просыпается с плачем каждую ночь. Мне приходится успокаивать его в теплой ванне, при этом уверяя старшую дочь, что все в порядке».

Пинк в гневе заметила, что публика вольна думать, как пожелает. Но певица уверяет преданных фанатов в своей честности. Еще никогда за свою многолетнюю карьеру Пинк не отнеслась неуважительно к тем, кто с трудом заработал деньги, чтобы купить билет на ее шоу. На самом деле в момент, когда был сделан скандальный снимок якобы отдыхающей звезды, та пила воду и лежала без сил, пока ее друзья пытались развлекать детей.