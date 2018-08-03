В Ярославской области бывшие супруги, которые делят ребёнка, встретились в суде

Папа скрывает мальчика от мамы

Папа утверждает, что с сыном всё хорошо. Тем не менее, шестилетнего Марка Косилова не видел никто уже почти год. Не видела его и родная мать. Сегодня в Переславском суде родители мальчика встретились вновь.

Артём Косилов — папа мальчика — забрал ребёнка из садика 11 месяцев назад и увёз в неизвестном направлении. Мужчина утверждает, что мальчик живёт в Переславле-Залесском. Однако судебные приставы по Ярославской области уже неоднократно убеждались в том, что там мальчика нет. Артём Косилов живёт в Москве, но зарегистрирован в Переславле-Залесском. Мама мальчика также живёт в столице.

— Мужчина категорически не хочет отдавать ребёнка бывшей жене. Хотя по решению суда мальчик должен жить с мамой. Папа ребёнка оплачивает штрафы за неисполнение судебного решения, но отказывается говорить, где Марк, — пояснили в службе судебных приставов по Ярославкой области.

Напомним, нам удалось связаться с Артёмом. Он заявил, что ребёнок сам не хочет жить с мамой.

— Мама не проживает с ребенком с 2014 года. Всё это время Марк живёт со мной в Переславле. В 2017 году она вдруг вспомнила о существовании сына, и, приехав навестить Марка, силой вместе со своим новым приятелем запихнули его в машину. При этом на меня было совершено нападение её другом, который сейчас проходит по уголовной статье. Ребенка в течение одного месяца я не видел, местонахождение его мне было неизвестно. Спустя месяц мне удалось его разыскать в одном из детских садов Москвы. При встрече ребенок попросил меня отвезти его домой, в Переславль, — рассказал Артём корреспонденту 76.ru.

Мама ищет сына

Мама мальчика Анастасия и судебные приставы по-прежнему ищут Марка. Если вам что-либо известно о его местенахождения, просьба позвонить по телефонам 8 (4852) 72-58-24, 32-17-78.