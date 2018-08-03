«Дети — самое лучшее общество»: правила жизни Ирины Винер-Усмановой

О себе

Я хотела стать актрисой, но в год, когда я закончила школу Герасимов уже набрал себе группу, а я хотела только к нему. Я с того времени знала, что надо тренироваться и заниматься у профессионалов.

Я люблю море и могу разговаривать с ним — очень глубоко его чувствую. Не озера или реки, а именно море. Только в море я могу забыть обо всем и наслаждаться жизнью.

О спорте

Я всю жизнь с детьми. Это самое лучшее общество. Мы жили вшестером в однокомнатной квартире — мама, брат, сын и две мои ученицы. И очень весело жили. Дети не могут утомить, они вдохновляют.

Нельзя выигрывать все. Иначе надо вид спорта закрывать.

Я люблю творческую работу. Мне, дочери художника, внучке скрипача, важно быть в творчестве, в процессе. Я учитель, у которого в гороскопе написано — успех в жизни благодаря любви к детям. У меня есть возможность быть хорошим тренером и нет желания менять свою профессию.

Я прошла все тернии, которые существуют в спорте: огонь, воду, медные трубы. Непонимание, осуждение той линии, которую я выбрала. Всего этого было достаточно во времена Советского союза и в первое время после его распада. Ничего не дается просто так.

Футбольным клубам нужен быстрый результат, они не готовы давать шанс молодежи. Проще пригласить игроков со стороны, взять легионеров. Причем берут ведь не «первые номера». Звезды к нам не едут, они хотят выигрывать серьезные титулы.

Думаю, мы никогда с Алиной [Кабаевой] не достигли бы столь многого, если бы не ее мама.

Правильный психологический настрой имеет немаловажное значение, но этого недостаточно. Я бы сказала, что настрой — только 35% успеха. Тренер — основной источник мотивации и концентрации. Обучение — очень важно. Другие составляющие успеха — семья, правильно поддерживающая спортсмена, и, конечно, уважение к родине.

Спорт — это труд, но не все с ним справляются.

Мои девочки часто называют меня мамой, даже не второй, а первой иногда. А я считаю их своими родными детьми, ведь это дорогого стоит, если ребенок назвал тебя мамой.

О патриотизме

Гимн прерывается, а люди все поют. Это патриотизм, это любовь к своей стране. Вот и все.

Для меня не существует национальностей — только люди. Человек должен быть умным, добрым, любящим. А кто он по национальности, совершенно неважно.

О муже

Конечно мы редко видимся, он очень занятой человек, он работает очень много. Он вообще гений, потому что поднялся не с земли, а из-под земли, а я тоже работаю. Я тоже рабочий класс, я тоже линейный тренер.

Когда я приехала в Москву, то тренировала своих девочек на базе в Новогорске, а платил за ее аренду Алишер Бурханович. Первые успехи с Яной Батыршиной , Аминой Зариповой — все благодаря его помощи.

Но если не быть для детей мамой, близким человеком, невозможно получить результата. И поэтому Алишер Бурханович, с одной стороны, ревновал меня к спорту, а с другой стороны, ему всегда было приятно, что дети добиваются успехов.

Да, я трачу на команду деньги, которые могла бы потратить на себя. Не потому, что я какая-то особенная. Просто это мое хобби. Люди покупают картины, кто-то собирает статуэтки, книги. Я собираю прекрасных детей.

Думаю, что любимый человек, любимое дело — счастье, данное свыше. Поэтому нужно, несмотря ни на что, не бросать и не предавать это счастье.

Алишер Усманов Рейтинг Forbes: №10 Состояние: $12500млн

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