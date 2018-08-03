Ещё
Стриженова показала своего четырехмесячного малыша
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стриженова показала своего четырехмесячного малыша 

Дни.ру 27 минут назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Екатерина Стриженова решила в отпуске навестить внука. Вместе с маленьким наследником Петром и мужем Александром телезвезда отправилась по магазинам.
Старшая дочь Стриженовых Анастасия в апреле этого года родила первенца. Новоиспеченные бабушка и дедушка не нарадуются на внука. Ради драгоценных минут рядом с малышом Александр и Елена готовы преодолевать огромные расстояния — родители младенца проживают в Нью-Йорке.
Сегодня, 3 августа, телеведущая поделилась в Instagram новым снимком. Екатерина держит на руках подросшего внука, рядом позирует значительно похудевший Александр. Семейство запечатлено среди витрин магазина, вероятно, решили совместить приятное с полезным: сходить на шопинг и погулять с внуком. «Петя Петрович -наша радость и любовь!Жизнь прекрасна-тебя все носят на руках! Уже 4 месяца! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)» — написала Стриженова под снимком.
Фолловеры, которые не следят за личной жизнью телеведущей, были немного обескуражены. Некоторые из них решили, что Екатерина вновь стала мамой. Конечно, другие комментаторы быстро разъяснили что тут к чему, однако многие отметили, что для бабушки и дедушки Стриженовы выглядят слишком молодо.
"Разве это не их ребенок?слышала, кто они родили себе малыша…Врут?", «Я что-то пропустила…», «это их старшая дочка родила им внука!», «Разве можно сказать, что это бабушка и дедушка с внуком?!Вы прекрасны😍🤩», «Совсем на бабушку с дедушкой не тянете. Молодые совсем ❤️», «Ого, бабушка с дедушкой?! Если бы не написали я подумала, что ваш😍», «Я подумала родителями стали. вы отлично выглядите👌», — писали интернет-обыватели.
Добавим, что мама мальчика Анастасия уже вышла из декретного отпуска. Пока девушка работает за младенцем присматривает супруг. Скоро Петра ожидает таинство крещения. Младшая дочь Стриженовых Александра выбрана на роль крестной матери.
Дни.ру: последние новости
"Тебе с этим жить": Барановская об обидах и разрыве с Аршавиным Жительница Татарстана выбросила в окно трехмесячную дочь Под Вологдой двухлетняя девочка выпала из окна
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей31
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
54-летняя модель похвасталась шикарной фигурой
Регина Тодоренко в мини-платье станцевала тверк14
Некрасивые жены звездных красавцев8
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение