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Суровые реалии детских браков в Китае
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Суровые реалии детских браков в Китае 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Джи было 13, когда она вышла замуж всего через три для после того, как встретила своего 18-летнего мужа Уэна. Они познакомились на фестивале, в то время как девочка была в гостях у семьи Уэна, когда парень настоял на том, чтобы она осталась и стала его женой.
Джи еще не знала о контрацепции, и юная жена вскоре забеременела и бросила школу — судьба, очень распространенная для многих девочек в Китае.
Фотограф Муй Ксяо запечатлел случаи детских браков, которые заполонили китайское общество, хотя законный возраст для вступления в брак в Китае: 20 для женщин и 22 для мужчин. Тем не менее, большинство сельских свадеб отмечаются задолго до того, как будет заключен официальный брак по достижению установленного возраста.
В силу своего возраста юные молодожены продолжают жить с родителями, которые еще долго их обеспечивают. И теперь 13-летней Джи уже надоело жить. Она постоянно сидит дома, помогает по хозяйству, почти никуда не выходит из-за ревности мужа.
Дело в том, что в Китае долго действовал закон одного ребенка на семью, и родители предпочитали оставлять мальчика — в результате в стране серьезный дисбаланс мальчиков и девочек, и последние на вес золота. Вот парни и конкурируют между собой, чтобы заполучить себе жену.
После рождения детей подростков часто заставляют уезжать в город зарабатывать деньги, а дети остаются на бабушек, которые даже кормят своих внуков грудью.
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Карельские вести: последние новости
Коснувшись мамы, девочка уснула. Через 10 минут приборы «выли» на всю больницу Юлия Барановская: «Если ты обидел человека — тебе с этим жить» Отец скончался за месяц до ее выпускного. Но она была потрясена, когда узнала, что он оставил после себя!
Женский форум
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