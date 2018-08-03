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1 и 2 сентября «Меридиан» приглашает на День открытых дверей
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1 и 2 сентября «Меридиан» приглашает на День открытых дверей 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
В новом сезоне центр открывает целый ряд новых направлений спортивных секций и творческих студий.
Юные посетители без труда найдут для себя занятия: детская модельная школа и центр телевидения, вокальные классы и художественная студия. Не стоит забывать, что чем раньше заинтересовать ребенка и начать работу по развитию определенных навыков, тем быстрее он получит важные способности и умения. Самые маленькие гости смогут отправиться на занятия вместе с мамами: Центр предлагает кружки раннего развития для детей и их родителей.
Телефон для справок: +7 495 333 35 38
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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