1 и 2 сентября «Меридиан» приглашает на День открытых дверей

В новом сезоне центр открывает целый ряд новых направлений спортивных секций и творческих студий.

Юные посетители без труда найдут для себя занятия: детская модельная школа и центр телевидения, вокальные классы и художественная студия. Не стоит забывать, что чем раньше заинтересовать ребенка и начать работу по развитию определенных навыков, тем быстрее он получит важные способности и умения. Самые маленькие гости смогут отправиться на занятия вместе с мамами: Центр предлагает кружки раннего развития для детей и их родителей.

Телефон для справок: +7 495 333 35 38