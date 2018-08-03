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Ксения Бородина показала забавное видео, как они с младшей дочкой учат стихи
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Ксения Бородина показала забавное видео, как они с младшей дочкой учат стихи 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Теона в 2,5 года декламирует произведения Корнея Чуковского.
Популярная телеведущая Ксения Бородина поделилась с подписчиками в Instagram новым видео с участием младшей дочери. Звезда решила показать, как она развивает Теону. Оказалось, что девочка в 2,5 года знает стихотворение Корнея Чуковского «Краденое солнце». Правда, малышка неохотно декламирует произведение, поскольку занята игрой с собакой. Тея забавно попросила маму не отвлекать ее от важного мероприятия.
А дальше мама проводила воспитательную беседу😂
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
2 Авг 2018 в 10:17 PDT  «Как летит время, растет малышка не по дням, а по часам🤗 только недавно ведь в животике была», «Прекрасная малышка! И вы молодец успеваете все, и работать и с ребенком заниматься👍🏻👍🏻👍🏻», «Какая ты молодец, вот это воспитание! Моей 2,7 она никак говорить „по-человечески“ не!хочет! Не знаю, как учить, терпения столько нет😣❤️», «Да мои вы любимые, приятно за вами наблюдать! Какая все-таки Теюшка интересная, и это очень важные моменты, и ты Ксю просто умничка!», «Какая чудесная у вас доченька!💖🙏», — прокомментировали подписчики в Instagram.
Кстати, недавно Ксения Бородина с гордостью показала, что Тея хорошо говорит, знает цифры и фигуры. Звездная мама поделилась видео в Instagram. Подписчики Ксении Бородиной были удивлены знаниями ее младшей дочери.
Горе от ума😂
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
30 Июл 2018 в 2:38 PDT  «Смотри какой вундеркинд в 2,5 года!», «Какая же она умненькая. 😻 Мало деток в таком возрасте столько знают, молодец, Ксюша ❤️», «Какая умница 😍😍😍», «Какая она у вас умничка 😍. И считает, и фигуры знает, и речь прекрасная», «Ксения, у вас талант учить детей», — комментировали пользователи.
Напомним, в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая Маруся родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении и Курбана появилась дочь Теона, которую родители часто ласково называют Тея. Также с семьей Ксении часто проводит время 10-летний сын Курбана от первого брака, Омар.
♥️ Family ♥️
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
10 Июл 2018 в 1:35 PDT  Фото: Instagram @borodylia
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