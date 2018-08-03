С младенцами надо сюсюкать

Младенцы, чьи родители разговаривают с ними, используя так называемые «детские слова», учатся говорить быстрее. К таким выводам пришли шотландские учёные, сообщает The Telegraph . Повторяющиеся слоги, слова, оканчивающиеся на «и» и прочие «уси-пуси» служат катализаторами лингвистических процессов в голове малыша.

«Чу-чу» вместо поезда, «бибика» вместо автомобиля и другие подобные словечки помогают детям быстрее пополнять свой словарный запас. В «сюсюканье» гораздо больше пользы на этапе освоения детьми языка, чем при использовании в общении с крохами одной лишь чистой взрослой речи.

Исследователи из Эдинбургского университета доказали, что младенцы не только легко запоминают слова с повторяющимися слогами или те, что заканчиваются на «и», но и с их помощью быстрее осваивают язык в целом, обучаясь все более и более сложным предложениям.

Полученные результаты вступают в противоречие с рекомендациями, приведёнными в некоторых руководствах для родителей. Чаще всего такие пособия осуждают воркование с детьми и подчёркивают необходимость общения с младенцами посредством только взрослых фраз.

Globall Look Press/picture alliance/Jörg Lange

Лингвисты, между тем, зафиксировали образцы речи 47 младенцев в возрасте от девяти месяцев, рождённых в семьях, где оба родителя говорят на английском языке. Они проанализировали разговары с учётом особенностей, которые характеризуют детские словечки. Затем учёные продолжили оценивать языковое развитие детей, измеряя их словарноый запас в возрасте девять, 15 и 21 месяц.

Помимо анализа так называемых диминутивов (уменьшительной формы), слов, оканчивающихся на «и» (в английском варианте на «у» — санни, банни, дадди и прочие) и редупликативные слова (содержат повторяющиеся слоги), они проверяли речь младенцев ещё и на содержание таких фраз, как woof и splash.

Исследователи обнаружили, что дети, которые слышали большую долю уменьшительных и слов с повторяющимися слогами, быстрее развивали свой язык в возрасте между девятью и 21 месяцами.

«Наблюдаемые эффекты особенно примечательны, учитывая, что пропорции слов, идентифицированных как имеющие уменьшительные или повторные структуры, не были в подавляющем большинстве доминанатой в речах, адресованных младенцам», — цитирует TheTelegraph авторов исследования. — «Как правило, таких фраз в языке родителей не более 5%».

«Это факт подчеркивают потенциальное влияние даже небольшого количества детских слов на раннее развитие языка», — делают вывод учёные. — «Несмотря на то, что такие слова, как „Чу-чу“ и „Банни“, кажутся излишними, они могут играть важную роль в развитии лексикона в целом».

Использование «детских слов» становится фундаментом для развивающегося ума, помогая в дальнейшем изучении более сложных фраз.

Опубликованное в журнале Cognition Science ещё одно исследование показало, что младенцы, чьи родители разговаривают с ними правильным «взрослым» языком, но при этом используют слова с удлинёнными гласными, в возрасте двух лет выучили почти в три раза больше слов по сравнению с младенцами, чьи родители этого не делают.

Чем больше родители преувеличивают гласные — например, в приветствии «Нowdoyoudo?», тем лучше лепетали однолетки, а ведь лепет — предтеча разговорной речи.

Последние исследования также показали, что наиболее эффективно ребёнок осваивает речь, когда родитель говорит с малышом индивидуально, без присутствия других взрослых или детей.

Лингвисты рекомендуют взрослым в течение первых шести месяцев держать детей очень близко к лицу, смотреть на них во время разговора, а также петь — всё это помогает крохам настроиться на ритм языка.