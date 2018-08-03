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Десятилетний шалун разбил иномарку в подмосковном наукограде
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Десятилетний шалун разбил иномарку в подмосковном наукограде 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
В подмосковном наукограде Фрязино 10-летний мальчик разбил чужую иномарку.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье-сегодня», маленький хулиган повредил лобовое стекло камнем, но этого ему показалось мало, поэтому он еще и попрыгал на капоте иномарки.
По словам свидетельницы происшествия, мальчика вскоре увела его бабушка, которая не стала разыскивать хозяина автомобиля, чтобы попросить прощения за поведения шаловливого внука.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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