Десятилетний шалун разбил иномарку в подмосковном наукограде

В подмосковном наукограде Фрязино 10-летний мальчик разбил чужую иномарку.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье-сегодня», маленький хулиган повредил лобовое стекло камнем, но этого ему показалось мало, поэтому он еще и попрыгал на капоте иномарки.

По словам свидетельницы происшествия, мальчика вскоре увела его бабушка, которая не стала разыскивать хозяина автомобиля, чтобы попросить прощения за поведения шаловливого внука.

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