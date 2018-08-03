Коснувшись мамы, девочка уснула. Через 10 минут приборы «выли» на всю больницу

Шелли Коули была на восьмом месяце беременности. Совсем скоро ей и ее мужу Джереми предстояло взять на руки своего первенца. Но день, который супруги ждали так долго, чуть не стал для их семьи роковым.

Роды начались с кесарева сечения. Операция завершилась успешно, и маленькая Рилан появилась на свет абсолютно здоровой. Однако ее молодая мама, не выдержав родов, впала в кому. «Врачи сделали все, что могли. Они были уверены, что Шелли умрет, — вспоминает Джереми, — ты так счастлив увидеть свою дочь…но в тот же самый момент ты понимаешь, что должен попрощаться со своей женой навсегда… Словами это не описать».

Вдруг медсестре по имени Эшли Манус приходит в голову гениальная мысль. «Мы знаем, что кожный контакт матери и ребенка помогает малышам. Я подумала, вдруг в этом случае он сработает наоборот? — рассказывала Эшли, — я надеялась, что Шелли все еще где-то там, что она почувствует малыша своим сердцем, и материнские инстинкты разбудят ее».

Но, коснувшись Шелли, ее малышка тут же заснула. «Мы щекотали ее, даже подергали, но ничего не помогало. Она спала, — говорил Джереми, — но прошло десять минут, и она вновь закричала!» Произошло невозможное. «Мы все видели, как мониторы вдруг заработали. Моя жена вернулась к жизни!» — со слезами на глазах вспоминал Джереми. Состояние Шелли постепенно стабилизировалось, и спустя неделю она наконец-то могла взять свою малышку на руки. «Я смотрела на Рилан и думала, что она самый прекрасный в мире ребенок, — говорила Шелли, — я знаю, все мамы так говорят, но теперь я чувствую, что у нас особая связь». Это фото было сделано на праздновании первого дня рождения маленькой Рилан. Придет день и она узнает, что однажды совершила настоящее чудо. Еще один счастливый конец. Невероятно, как любовь матери и дочери победила смерть.

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