Материнским капиталом можно оплачивать образование детей

ОПФР по Адыгее напоминает, что материнским капиталом можно оплачивать образование детей и связанные с ним некоторые услуги.

Родителям, решившим направить маткапитал на обучение детей в средних или высших учебных заведениях, следует написать соответствующее заявление. Сделать это можно в клиентской службе ПФР, в МФЦ, а также через Личный кабинет гражданина на сайте pfrf.ru. Материнским капиталом можно оплатить не только первое, но и второе высшее образование, а также проживание ребенка в общежитии.

«Важно помнить, что образовательное учреждение должно находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Использовать денежные средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До 3-летия ребенка денежные средства можно использовать на дошкольное образование», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.

В Адыгее за все время действия программы поддержки семей с детьми 583 семьи полностью либо частично оплатили материнским капиталом образование детей и другие связанные с получением образования расходы.