«Ищем до последнего»: как волонтеры помогают в розыске пропавших детей

По данным МВД РФ, ежегодно в России пропадают от 15 до 20 тысяч детей. Большинство из них находят в первые три дня. Как ищут пропавших? На этот вопрос в эфире телеканала «МИР 24» ответила координатор Фонда «Поиск пропавших детей» Марьяна Шевцова.

— В прошлом году было зафиксировано около 30 тысяч заявлений о пропавших детях. Объявили в розыск 7996. Из них 1064 ребенка так и не нашли. Есть ли шанс, что они вернутся домой?

Марьяна Шевцова: Шансы всегда есть, и мы, как волонтерская организация, ищем до последнего. Возможно, активные поиски спустя несколько месяцев прекращаются, тем не менее, мы продолжаем распространять информацию в интернете. Пока ребенок не найден, мы продолжаем его искать.

— Не секрет, что летом пропадает больше детей. Почему и как это происходит?

Марьяна Шевцова: Летом больше детей пропадает в лесной среде. А если говорить в целом, то больше осенью и весной. Осенью начинается школа, стресс для детей. Весной — это ближе к экзаменам, тоже стресс, и дети не всегда с ним справляются, начинаются какие-то проблемы, конфликты с родителями, дети начинают уходить из дома. Причем самовольный уход из дома — наиболее частая причина пропажи детей. Таких случаев — 90%.

— Дети уходят в лес без родителей? Почему так получается?

Марьяна Шевцова: Конечно, большая часть случаев, когда ребенок пошел в лес со взрослыми, и они не доглядели. Это недосмотр взрослых. В том же торговом центре — родители были заняты чем-то своим, выбирали товары, ребенок отвлекся на игрушку, родители не заметили — и все, нет ребенка. Буквально секунды достаточно. То же самое в лесу. Папа на расстоянии нескольких шагов, мама говорит, дойди до папы. Нельзя так делать в лесу, даже если кажется, что вы на близком расстоянии. Ни в коем случае нельзя отпускать ребенка одного. Очень много случаев, когда именно так теряются дети.

Интервью полностью смотрите в видеоролике.

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