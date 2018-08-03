Мать трех сестер, убивших отца, не подозревала о насилии в семье

Жуткая трагедия разворачивалась на глазах у всего дома. Однако никто не помог трем сестрам, которые на протяжении долгого времени терпели издевательства и стали жертвами домашнего насилия. Ранее стало известно, что девушки убили родного отца, младшей из сестер едва исполнилось 17 лет.

О том, как складывались отношения в семье рассказала бывшая жена покойного, с которой он прожил в гражданском браке. Молодые люди познакомились случайно, их встреча произошла на улице: ему было 34 года, а ей всего 17 лет. Тогда девушка и представить не могла чем обернется ее семейная жизнь. Родив четверых детей — старшего сына и трех дочек — женщина в буквальном смысле сбежала из дома, оставив девочек на попечение отца.

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Муж не только изводил ее ревностью, но и не разрешал выходить из дома. Под тотальный контроль попали и их дочки, которых отец не пускал в школу, однако покупал дорогие подарки и роскошную одежду.

Отец трех сестре долгое время держал в страхе всю семью (Фото: соцсети)

«А еще он хотел, чтобы я каждый год рожала. А я после Маши стала предохраняться втайне от него», — сетует мама трех сестре, убивших своего отца. Устав от постоянных ссор и побоев супруга покойного приняла решение уйти из дома, она и представить не могла, что ее дочки стали жертвами домашнего насилия. Она практически не виделась с детьми, девочки тайком звонили маме, когда отца не было дома.