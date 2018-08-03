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8-летняя девочка-инвалид снялась в рекламе одежды для активных детей
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8-летняя девочка-инвалид снялась в рекламе одежды для активных детей 

Letidor.ru 31 минуту назад
Фото: Letidor.ru
Дэйзи-Мэй Деметре из Великобритании несмотря на проблемы со здоровьем, стала моделью.
Дэйзи-Мэй ампутировали обе ноги, когда малышке было 18 месяцев. С рождения конечности девочки были с недоразвитыми малоберцовыми костями. Родители поставили ей протезы, чтобы дочка могла вести полноценную жизнь. Деметре растет такой же активной, как и ее сверстники. Девочка занимается спортом в зале..
Публикация от Daisy-May Demetre (@daisy_maydemetre_zebedee)
13 Июл 2018 в 4:50 PDT.. играет в футбол и бегает.
А недавно Дэйзи-Мэй стала моделью. Она подписала контракт с модельным агентством Zebedee Management, в котором работают манекенщики с ограниченными возможностями. Белокурая малышка уже успела принять участие в показе на Неделе моды в Лондоне.
А сейчас девочка стала лицом рекламной кампании бренда River Island, которая посвящена активным детям.
Нам нужна была очень энергичная модель, которая бы отлично смотрелась в спортивной одежде. И Дэйзи прекрасно справилась с этой задачей!
— сообщили в компании.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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