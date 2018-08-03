Калининградские общественники рассказали, как живут семьи с «особенными» детьми

Для того чтобы устроить своего ребёнка в бассейн или в учебное заведение, родителям особенных детей приходится преодолевать много препятствий, главное из которых — неготовность общества принять людей, в чём-то непохожих на них. Об этой проблеме говорили руководители проектов благотворительного фонда «Берег надежды» Евгения Иванкова и родительского сообщества семей с детьми с ДЦП «Мы вместе» Юлия Рыбалко. Они стали гостями программы «Страна других» на радио " Комсомольская правда — Калининград".

Сейчас такого ребёнка сложно устроить в общую группу в детский сад и школу — родители здоровых детей выступают резко против. «Уровень развития любого общества можно определить по тому, как социум относится к незащищённым слоям населения. Воспитывать терпимость нужно с детского сада, чтобы в подрастающем поколении было понимание, что бывают разные люди», — говорит Рыбалко.

"Современное общество не готово поддерживать, ждать и помогать. Если рядом есть человек, который в силу своих особенностей требует больше внимания — у людей это вызывает отторжение. Потому так сложно обстоят дела с инклюзивным образованием. Сейчас в школах по тридцать человек, и учитель, преподнося материал урока, не всегда готов уделить чуть больше времени ребёнку с особенностями развития. Он раздражается, и это влияет на класс, который тоже начинает отторгать такого ребёнка", — говорит Иванкова.

По словам Рыбалко, в ментальном плане мы пока отстаём от европейских стран: «Там путём проб и ошибок удалось всё-таки создать среду равных возможностей, а у нас это получается пока не всегда».

Ключевая задача по созданию необходимой атмосферы в классе лежит на педагогах. Родителям здоровых детей надо объяснять, что на учебный процесс инклюзия не повлияет.

"Детям-инвалидам сложно попасть в какие-то кружки и спортивные секции. Например, девочку из нашего фонда, которая учится на одни пятёрки, обладает музыкальным слухом никак не хотели брать в музыкальную школу, боялись, что она не справится", — рассказала Иванкова.

Основная проблема — нехватка специалистов, которые владеют передовыми методиками в сфере реабилитации и лечения. Отсутствует институт тьюторов, которые могли бы выступить в качестве посредника между педагогами и родителями, быть помощниками для детей с особенностями, помогали бы адаптироваться к обществу и учебному процессу. Сейчас доступная среда создаётся силами энтузиастов, наиболее гибких педагогов и работников социальной сферы.

По мнению спикеров, для того чтобы исправить ситуацию и сформировать для особенных детей среду равных возможностей, общество нужно просвещать при помощи различных социальных акций.

9 августа с 12 до 14 часов в Янтарном состоится третий этап проекта медиагруппы «Западная пресса» — «Страна других. Другой пляж». В мероприятии участвуют 75 детей — подопечных восьми фондов и организаций — и их родители, а также здоровые дети. Онлайн-трансляцию обеспечивает партнёр проекта — мобильный оператор Tele2 . Организовать пикник поможет компания «Натурово».

Прямой эфир будет транслироваться на сайте радио «КП-Калининград», в группах «Клопс» и «КП-Калининград» во «ВКонтакте».