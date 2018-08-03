Дочь Анны Чуриной наступает звездной маме на пятки

Актриса Анна Чурина с мужем, актером и режиссером Алексеем Петрухиным , воспитывают 11-летнюю дочь Ксению. Девочка растет творческой и, по рассказам звездной мамы, уже практически наступает ей на пятки.

«Она снялась в фильме «Бог есть, или откуда берутся дети?». Это дебютная ее работа, она за нее даже получила приз как лучшая актриса на фестивале в Воронеже. И еще сыграла в военной картине, которая вышла в начале лета. Ждем появления фильма на телеэкранах, потому что он был показан во время чемпионата мира по футболу, и, сами понимаете, зрителей было немного. Но у Ксюши там очень яркая роль, о которой мечтала бы любая драматическая актриса. А вообще она мечтает о режиссуре, об актерской карьере, любит рисовать, писать рассказы», — поведала артистка.

Сейчас девочка занимается в театральной студии, где регулярно ставят спектакли, и даже выезжает на гастроли в другие города. При этом сами родители никогда не думали специально делать из ребенка звезду.

«Я сторонница принципа ненасилия. Многие говорят: зачем вы толкаете ребенка в эту среду? Но мы ее не толкаем! Я помню, когда она в первый раз оказалась на съемочной площадке. Это был фильм «Марсианин». Тогда она была маленькая, и ей не понравилось, потому что это оказалось долго, нудно и муторно. Но она подружилась там с дочкой Анны Меликян Сашей — они наши соседи по поселку. Девочки потом начали сами снимать кино, монтировать. Ксения этим увлеклась и сказала: «Нет, мам, все-таки я подумаю…» И вот она уже прошла несколько кастингов, ее где-то утвердили. То есть Ксюша миновала этап, когда ты соревнуешься, конкурируешь с кем-то. Она, кстати, вообще не волновалась на пробах, просто очень уверена в себе, это хорошее качество. Взяли, не взяли — она не рефлексирует по этому поводу», — рассказала Анна.

Что интересно, дома с ребенком актерским мастерством родители не занимаются принципиально.

«Этого нельзя делать ни в коем случае! — говорит Анна. — Самое худшее, что можно сделать для детей — научить их читать стихи. Они либо умеют это, либо нет. Я никогда не занималась с дочерью чтением стихов, но она даже получила грамоту за первое место на конкурсе чтецов в школе. Причем ей учительница говорила, как надо это делать, но Ксюша пришла домой и сказала, что именно так читать не хочет, у нее есть свое видение. Ну я ей разрешила: делай по-своему, преподаватель не обидится! И она действительно вышла, прочитала и заняла первое место», — поведала Чурина.

Кстати, о том, что на кастинги приходит дочка актрисы, знают далеко не все: у девочки другая фамилия, да и приводит ее няня, либо привозит водитель. «Я не шифруюсь специально, но просто я считаю, что это ее жизнь. Если она даже захочет стать ветеринаром — пожалуйста», — пояснила Чурина.

Единственное, куда Анна не хотела бы отдать своего ребенка — это в модельный бизнес, хотя у девочки для того есть все данные.

«Я сама была моделью, мне данное занятие не очень нравилось, потому что там создан искусственный мир. А если девочка этим вдруг заболеет, а в 25—27 лет карьера заканчивается?.. Зачем это? Фотографироваться она итак умеет. Модельные студии скорее нужны как школы эстетического воспитания. Я сама ходила в такое учебное заведение, где показывали, как нужно ходить и так далее. Главное — это знать свой ракурс, можно поучиться позировать перед зеркалом», — заключила звезда.