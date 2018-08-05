Наболело: «Муж гонит на работу из декрета»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем:

Я съехала от родителей сразу после окончания вуза, а работать начала еще студенткой. Сняла квартиру, устроилась в контору (я юрист), сутками пропадала в офисе. Честно говоря, никогда не представляла себя домохозяйкой, обвешенной детьми. Из-за этого даже рассталась со своим первым парнем.

Замуж вышла в 28 лет, мой муж очень хорошо зарабатывает, поэтому когда я забеременела, то со спокойным сердцем ушла в декрет. Через год собиралась вернуться, мониторила сайты, искала няню, даже с со своей мамой договорилась, чтобы она помогла с ребенком.

После рождения дочери поняла, что мне реально интересно гулять с ней, играть, ухаживать. Первая улыбка, первый шаг — просто совершенно новые ощущения. Короче, когда ей исполнился год, почувствовала, что вообще не представляю, как смогу оставить ее на няню и бабушку, и уйти в офис, просто сердце разрывалось.

Интереса работать не было совершенно, тем более, что с финансами в семье все в порядке. И с каждым годом с дочкой все интереснее, это другой мир, другая жизнь. В три она пошла в садик — на полдня — и муж заговорил о выходе на работу. Потом и свекровь подключилась. В том духе, что нечего дома сидеть, если в этом уже нет надобности.

Повторюсь, никаких финансовых проблем у нас не было и нет. Дома чистота, порядок, я увлеклась готовкой, каждый вечер — новое блюдо. Короче, признаться в том, что у меня нет желания выходить на работу, и отрываться от ребенка, я не смогла. И тут случилась вторая беременность. Я, конечно, обрадовалась, муж сначала не очень, но потом заговорил, что неплохо теперь и сына родить.

Короче, беременность меня просто спасла и о выходе на работу речь уже не шла. Свекровь поджала губы, но промолчала. У нас и правда родился мальчик, и снова я почувствовала себя в своей стихии. Просто на крыльях летала. Сейчас ему три года, дочке скоро в школу, и ее нужно готовить, и с младшим заниматься, развивать, но муж снова поставил вопрос о работе. Сказал, что больше детей не хочет (но я тоже согласна остановиться), и что теперь уже точно можно вернуться к работе. Свекровь, его, конечно, поддержала, моя мама как ни странно тоже, говорит, что женщине нужно чем-то заниматься, кроме дома, развиваться, расти. Подруги советуют выйти хотя бы на неполный день, недалеко от дома.

По правде говоря, я не понимала и тогда, и сейчас, зачем мне работать. Муж недавно пошел на повышение, ипотеку осталось платить совсем немного, два года. Денег нам хватает, и на быт, и на развлечения. Не знаю, какое развитие может быть в офисной рутине, лучше заниматься хобби по душе. И не понимаю, почему я должна скидывать своих детей на посторонних людей, которым я не смогу доверять на сто процентов. Даже когда дети в гостях у бабушек, я за них волнуюсь. А тут чужой человек.

В конце концов няню мы нашли, я прошла собеседование в одной конторе, офис на соседней станции метро. Работаю четвертый месяц. Но работа мне неинтересна, я постоянно думаю о детях, смотрю на часы, считаю минуты, пока можно будет уйти. И все больше хочу уволиться. Если бы не хватало денег, то я могла бы работать ради детей. Но мы же не бедствуем!