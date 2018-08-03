Она несколько лет прятала детей в гробах и мусорных баках, пока ее не поймали. Вот чем все закончилось

Ирена Сендлер родилась в Варшаве 15 февраля 1910 года. Ее отец научил ее многим вещам, но главный его урок она усвоила на всю жизнь: всегда помогать нуждающимся.

Ирене было всего 7 лет, когда отец умер от тифа. Но его воспитание повлияло на всю ее жизнь. Повзрослев, она осознала, что идет по его стопам.

Поскольку ее отец был доктором, Ирена стала медсестрой в отделении социальной помощи, которое предоставляло еду и одежду нуждающимся семьям

Когда Европу охватили антисемитские настроения, Ирена, несмотря на то, что была ярой католичкой, продолжала помогать еврейским семьям, так же, как она помогала всем остальным.

После того как в 1939 году Польша была оккупирована, нацисты создали Варшавское гетто, куда отправляли все еврейские семьи. Трудно представить все ужасы того времени. Ирена, пораженная невыносимыми условиями жизни в гетто, решила вступить в Общество помощи евреям. Когда ситуация ухудшилась, женщина поняла, что нужно принимать радикальные меры, даже если ради этого придется рисковать своей жизнью.

Вместе с коллаборационистами она стала тайно помогать еврейским детям убегать из гетто, в котором их, без сомнения, ждала смерть. Детей отправляли в приюты или усыновляли. Хотя Ирена действовала из добрых побуждений, не все еврейские женщины были готовы отдать своих детей под опеку чужому человеку. В то время никто не мог предугадать, что ситуация ухудшится и большинство семей неизбежно погибнет в концлагерях.

Поскольку нацисты держали гетто под строгой охраной, Ирене приходилось прибегать к различным хитростям, чтобы вывезти из него детей. Чаще всего она прятала их в машинах скорой помощи, которые вывозили тяжелобольных пациентов, но когда надзор усилился, ей пришлось прятать их в мешках, мусорных баках и даже гробах.

Из всех детей больше ей всего запомнилась маленькая Ельзуния.

Ирена спасла эту 5-месячную малышку, посадив в деревянную коробку, спрятанную между кирпичей. Единственная памятка, которую родители передали вместе с этим ребенком, была серебряная ложечка, которую мать спрятала в пеленках. Ирене удалось спасти более 2500 детей от верной гибели. Всю информацию об их местонахождении она хранила в жестяной банке, спрятанной в соседском саду

Ее план работал отлично, пока однажды немцы не раскрыли его. Ирену отправили в тюрьму и жестоко пытали. Несмотря на невыносимую боль, пытки и унижения, женщина выстояла и не выдала информацию о местонахождении детей. В конце концов нацисты сдались и приговорили ее к смерти. Но у судьбы были другие планы на эту женщину. Неравнодушные люди подкупили солдата, который помог ей сбежать. С тех пор и до самой смерти она жила под вымышленным именем, но никогда не переставала помогать другим.

После войны Ирена откопала жестянки с записями о детях и передала Комитету поиска выживших евреев.

Она вышла замуж, родила троих детей и жила счастливой жизнью, зная, что сделала все правильно. «Причина, по которой я спасала детей, уходит корнями в мое детство, — говорит Ирена. — Я была воспитана с верой в то, что нуждающемуся человеку нужно помочь, в независимости от его национальности или вероисповедания».

В 2007 году Ирену номинировали на Нобелевскую премию мира, а год спустя в возрасте 98 лет женщина умерла. Она боролась за правду и справедливость, и ее вклад в мировую историю действительно неоценим.

Эта медсестра с золотым сердцем доказала всему миру, что можно быть храбрым и отстаивать свои идеалы даже в самые трудные времена.