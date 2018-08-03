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Как воспитывать детей: ожидание и реальность в смешных гифках
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Как воспитывать детей: ожидание и реальность в смешных гифках 

Ридус 1 час назад
Отношения детей и родителей — тема для неисчерпаемых исследований и увлекательных дискуссий. Одни мамы и папы жалуются на тяжёлую жизнь в соцсетях, другие же старательно настраивают себя на позитив и ищут во всём хорошее. Иллюстратор Майк Кубу (Mike Koubou) недавно стал отцом и понял, что его ожидания серьёзно разошлись с реальностью. Чтобы выразить свои чувства художник создал несколько юмористических гиф-анимаций, в которых каждый родитель наверняка узнает себя.
1. Кормление 2. Отдых 3. Прогулка 4. Работа 5. Поездка в машине 6. Сон
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