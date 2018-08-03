24-летняя модель Вита Сидоркина беременна от итальянского миллионера

Год назад мировые СМИ обсуждали пышную свадьбу модели Victoria's Secret Виты Сидоркиной и итальянского миллионера Валерио Морабито. Сегодня стало известно: пара находится в ожидании рождения малыша.

О беременности сообщила общественности сама модель. «Самый лучший подарок», — написала она в Instagram.

Ребенок станет первым для модели. Есть ли дети у 44-летнего владельца строительной компании Morabito Projects — неизвестно. СМИ сообщают, что за десять лет до знакомства с Витой мужчина собирался жениться на Ирине Шейк, но она ушла от него.

Фото: instagram