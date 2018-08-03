Эта маленькая девочка спросила у матери, почему у нее были большие полосы на животе. Но ответ ее мамы — гениально!

Сегодня, когда я лежала возле бассейна с моей дочерью, она спросила у меня: «Мама, а почему у тебя такой большой живот?»

Я: «Что ты имеешь в виду, дорогая?»

Она: «Эти полосы, мама». (сказала она, указывая на растяжки на моем животике).

Я: «Ой, это мои растяжки!»

Она: «Откуда они берутся?»

Я: «Ну, когда я была немного постарше, чем ты, у меня было всего несколько полосочек, так как я действительно быстро росла! Но большинство из них появилось, когда ты росла в моем животике»

Дочь рассматривала мои растяжки с любопытством.

Я: «Они такие блестящие, разве они не милые?»

Она: «Да, они мне очень нравятся, они такие блестящие. А когда у меня будут такие?»

Я: «Ой, у тебя могут появиться такие полосочки, когда ты станешь взрослой, и у тебя родится ребенок!»

ВАЖНО ТО, КАК МЫ РАЗГОВАРИВАЕМ С НАШИМИ ДОЧЕРЬМИ О НАШИХ ТЕЛАХ! Они слушают. Они спрашивают. И это тот шанс для вас, чтобы помочь им правильно воспринимать свое тело! Будете ли вы считать это позором, как навязало нам это общество или научите их новому способу любви своего тело? Все зависит только от Вас!