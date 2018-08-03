В библиотеке ремесел в Останкине провели мастер-класс для родителей

Игровой мастер-класс для родителей «Упрямые дети, или Что я делаю не так» провели в Библиотеке ремесел в Останкине. Ведущей мероприятия выступила психолог Елена Тазбаш.

Взрослые получили возможность ненадолго поменяться местами со своими детьми, чтобы понять, как и почему они реагируют в тех или иных ситуациях. Такая методика позволяет научиться договариваться друг с другом и решать возникшие конфликты. А в конце занятия психолог ответила на вопросы родителей.

Напомним, что Библиотека ремесел расположена в павильоне № 47 на ВДНХ. (еп)