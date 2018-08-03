Ещё
В библиотеке ремесел в Останкине провели мастер-класс для родителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В библиотеке ремесел в Останкине провели мастер-класс для родителей 

Управа Останкинского района 35 минут назад
Фото: Управа Останкинского района
Игровой мастер-класс для родителей «Упрямые дети, или Что я делаю не так» провели в Библиотеке ремесел в Останкине. Ведущей мероприятия выступила психолог Елена Тазбаш.
Взрослые получили возможность ненадолго поменяться местами со своими детьми, чтобы понять, как и почему они реагируют в тех или иных ситуациях. Такая методика позволяет научиться договариваться друг с другом и решать возникшие конфликты. А в конце занятия психолог ответила на вопросы родителей.
Напомним, что Библиотека ремесел расположена в павильоне № 47 на ВДНХ. (еп)
Управа Останкинского района: последние новости
Встреча с психологом пройдет в Останкине В библиотеке на Аргуновской улице вспомнят Владимира Маяковского
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энистон призналась, почему у нее нет детей32
«Перемудрила с лицом — аж самой смешно!»3
Зависимые от соцсетей готовы лечь под нож5
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Некрасивые жены звездных красавцев8
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение