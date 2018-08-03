Почему не надо сидеть «в телефоне» рядом с детьми

Ксения Вагнер — о том, как дети ревнуют к гаджетам и что нам с этим делать

Дача, утро, двое из моих отпрысков мельтешат по комнате. Летят из ящика игрушки, белеют пятки (кувырки), идет дележ необходимых для игры предметов вроде пульта. Все вокруг меня, царственно сидящей в кресле. И в телефоне. Ошибка на уровне замысла, как сказала бы одна из моих давних конденастовских начальниц.

Рабочие чаты, Инстаграм, мессенджеры — мой информационный завтрак, утренняя разминка мозгов, творческая пятиминутка.

Дети, естественно, не терпят этой конкуренции. Сын пытается меня подстричь, средняя дочь сует конструктор под халат, младшую я параллельно пытаюсь кормить грудью.

«Детки, мне нужно десять минут на рабочие дела. А потом пойдем гулять. Хорошо?» — деловито вопрошаю я.

«Хорошо!» — бодрое коллегиальное согласие.

И через минуту — снова стрижка, конструктор, кто-то ударился, Лего у меня в трусах, младшая дочь начинает хныкать, а я –раздражаться. Чем больше шума — тем больше мне нужна моя творческая пятиминутка, плавно перерастающая в академический час.

Я ретируюсь в соседнюю комнату, но сыщики (они же парикмахеры, они же доктора, они же строители) идут по следу. Игра настойчиво продолжается вокруг меня, и я медленно, но, верно дымлюсь.

В какой-то момент с кухни приносится конфета, сын помогает дочери Ее открыть, но добыча падает на сверкающий паркет, не достигнув рта.

И я взрываюсь. Вскакиваю с дивана и выплевываю недовольство прямо в сына, громким и раздраженным голосом. Что-то обычное, вечное, тупое — «Ну я же просила!…почему нельзя дать мне десять минут!… я же сказала!…» и т.д. (О том, как важно избегать конфликтов с кем бы то ни было, я писала тут).

Онемевший сын секунду смотрит на меня чистыми, как лесное озеро, глазами.

Этого короткого — и такого длинного — мига достаточно, чтобы мое раздражение сменилось чувством вины. Оно накрывает меня с головой и шипит, как перекись на рынке.

— Сын…

Поздно. Миг пронесся — и за ним вскрик, рев и бегство. Как маленький зверек, напуганный хищником, мой мальчик несется в нору — туалет, кабинет, куда угодно, чтобы запереться и рыдать.

Еще пару лет назад я бы ударилась об этот крик, как о закрытую дверь. Я бы металась между желанием помириться и страхом потерять свой «авторитет».

Я, возможно, оставила бы ситуацию «висеть» — что уж совсем плохо и постыдно. А потом мысленно сожгла бы себя на костре, напоила ядом, довела до ручки самобичеванием.

Но, к счастью, в этом мире есть психологи. И к еще большему счастью, они пишут книги и ведут прием. Они лечат наши душевные болячки и учат, как не цеплять их снова. Помогают разорвать цепочку несчастных поколений, превращая родительство «на автопилоте» в осознанное управление сложнейшим механизмом отношений с детьми.

Я вспоминаю Петрановскую: дети «мешают» маме не потому, что вредничают. И не потому, что они «эгоисты», которым все надо «здесь и сейчас». А потому, что мама в телефоне — это НЕ их мама. Мама НЕ обращает на них внимания. А это страшнее всего, это мрак и хаос, леденящий ужас, худшее из зол. Мама — главный взрослый, защитник и опора, вакуум любви и безопасности. Но когда она «в телефоне» — то как будто не здесь. Как будто не любит. Канат привязанности, о котором так много пишет Петрановская, как бы ослабляется — и значит за него сейчас же надо дернуть. Чтобы убедиться — это все та же мама, и она по-прежнему моя. Хочешь стрижку? Посмотри какая машинка! Дай я напою тебя чаем… Реагируй, мама, дай обратную связь! Мне НЕОБХОДИМО знать, что телефон не важнее, чем я.

Вспоминаю и другое: возраст с 4 до 7 лет (моему сыну — 5) — самый «нежный». Именно в этом возрасте у детей чаще всего формируются неврозы на всю жизнь — и порой даже одной сильной обиды достаточно в качестве спускового крючка. Потому что они уже не маленькие, но еще совсем не взрослые.

Я вспоминаю все это и одновременно осознаю — как прекрасно, что мои дети меня хотят. Как это естественно и важно, и как страшно, когда это УЖЕ не так — когда привязанность нарушена, канат надорвался, водопад любви иссяк до ручья.

И я бегу за своим мальчиком, обнимаю его, глажу по спинке, прошу прощения и говорю, как сильно я его люблю. А потом сажаю его на колени, снова глажу и объясняю, что для меня важна моя работа и мне нужно уделять ей время, но она никогда не будет важнее него. И мой мальчик отвечает, что все понял, и все хорошо, и когда мы пойдем гулять, мама?

Нет, я не призываю выбросить айфоны в пропасть. И тем более отказаться от работы или других важных для Вас дел. Просто не надо заниматься ими на глазах у детей. Это не виртуозная игра на двух инструментах одновременно, это риск быть освистанным своим главным зрителем. Когда к Вам тянутся эти руки, когда вас ищут эти глаза — не прячьтесь за экраном, не исчезайте в другом мире. Все лайки, макеты, аудиофайлы и прочая виртуальная жизнь подождут, когда в реальной жизни самым родным существам нужен Ваш смех и ваши глаза.

P. S. : И не говорите себе «с завтрашнего дня — больше никогда», мы все знаем к чему это обычно ведет. Начните с того, что «сегодня уже меньше, чем вчера» и с более осознанной организации своей «гаджетной» жизни.

Я, например, начала с того, что пишу этот текст на айфоне не с утра, как сделала бы раньше, — а днем, когда две мои дочки спят, а старший сын смотрит мультик. И очень надеюсь, что Вам вспомнится эти строки в следующий раз, когда кто-то очень маленький и нужный захочет вас подстричь. А о семи причинах не медлить с материнством я писала тут.