Забавное видео о малышах, которые учатся свистеть

А вы умеете свистеть, как эти крохи?

Вы помните, как в детстве все уважали ребят, которые здорово умеют свистеть? Казалось, что нет никого круче, потому что таким свистом мог похвастаться далеко не каждый ребенок. Никто не понимал, зачем это умение так нужно, но мастерски свистеть хотели все дети.

В этом ролике вы увидите малышей, которые решились обучиться этому навыку, а их наставниками стали настоящие профи — родители. Малыши и дети постарше с большим энтузиазмом приступили к занятиям…

В этой видеоподборке вы найдете самые забавные ролики, на которых дети пытаются подражать своим родителям, но у них это плохо получается.

Кто-то просто издает характерные звуки, лишь отдаленно похожие на свист, у кого-то, кроме выпуска воздуха, ничего не получается, а кто-то просто мило улыбается на все попытки мам и пап научить своих крох свисту.

В любом случае наблюдать за стараниями этих очаровательных детей очень весело. Проверьте сами, посмотрев это видео!