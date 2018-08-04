Ещё
Забавное видео о малышах, которые учатся свистеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Забавное видео о малышах, которые учатся свистеть 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
А вы умеете свистеть, как эти крохи?
Вы помните, как в детстве все уважали ребят, которые здорово умеют свистеть? Казалось, что нет никого круче, потому что таким свистом мог похвастаться далеко не каждый ребенок. Никто не понимал, зачем это умение так нужно, но мастерски свистеть хотели все дети.
В этом ролике вы увидите малышей, которые решились обучиться этому навыку, а их наставниками стали настоящие профи — родители. Малыши и дети постарше с большим энтузиазмом приступили к занятиям…
В этой видеоподборке вы найдете самые забавные ролики, на которых дети пытаются подражать своим родителям, но у них это плохо получается.
Кто-то просто издает характерные звуки, лишь отдаленно похожие на свист, у кого-то, кроме выпуска воздуха, ничего не получается, а кто-то просто мило улыбается на все попытки мам и пап научить своих крох свисту.
В любом случае наблюдать за стараниями этих очаровательных детей очень весело. Проверьте сами, посмотрев это видео!
Letidor.ru: последние новости
Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов показал, как купается в грязи вместе с семьей Светлана Лобода переживает, что новорожденная дочь ее не узнает Ксения Бородина показала забавное видео, как они с младшей дочкой учат стихи
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети осудили Волочкову за отношение к своему отцу15
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
«Перемудрила с лицом — аж самой смешно!»4
Хороша, чертовка: чем знаки зодиака цепляют мужчин
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение