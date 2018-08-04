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Алексей Чумаков рассказал, на кого похожа их с Юлией Ковальчук дочь
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Алексей Чумаков рассказал, на кого похожа их с Юлией Ковальчук дочь 

Letidor.ru 46 минут назад
Фото: Letidor.ru
37-летний Алексей Чумаков рассекретил новые подробности о дочери.
12 октября 2017 года супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали родителями. У звездной пары родилась дочь Амелия. Радостное событие, как и беременность артисты старались до последнего скрывать от общественности. Так что нет ничего удивительного в том, что до сих пор пара не рассекретила лицо дочери в соцсетях. В их Instagram-профилях есть только вот такие фотографии с крохотной ладошкой девочки.
Поклонникам пары пока что остается только гадать, как же выглядит дочка Алексея и Юлии. В недавнем интервью Чумаков неожиданно заявил, что Амелия совершенно не похожа на них с супругой.
Амелия — точная копия моей мамы. Я христианин, но свято верю в переселение душ. Я знаю, что моя мама после смерти переродилась. Хочется верить, что она переродилась в нашу Амелию,
— цитирует артиста журнал Starhit.
Также артист отметил, что он очень трепетно подходит к воспитанию дочки и постоянно за нее переживает. В разговоре с журналистами Алексей вспомнил свои впечатления от родов, на которых он присутствовал от начала и до конца.
Дети — это такой комочек наших переживаний. Я очень за нее волнуюсь, на все готов ради нее пойти. Я принимал Амелию, видел весь процесс родов и скажу, это самое яркое событие, которое только может быть в жизни мужчины. Если мужчина не видел, как рождается его ребенок, он потерял 80, нет, даже 90% самых важных эмоций в жизни.
Напомним, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились в 2013 году. До официального бракосочетания пара встречалась на протяжении пяти лет.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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