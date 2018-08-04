«Верю в переселение душ»: дочь Алексея Чумакова растет копией его погибшей мамы

Чуть меньше года назад, в середине октября, Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук стали родителями. До сих пор поклонники не знают, как выглядит их дочь Амели. Сегодня звездный отец приоткрыл завесу тайны.

«Амелия — точная копия моей мамы. Я христианин, но свято верю в переселение душ. Я знаю, что моя мама после смерти переродилась. Хочется верить, что она переродилась в нашу Амелию», — признался артист в эфире программы «Судьба человека».

Девочка помогла Алексею Чумакову справиться с депрессией и избавиться от суицидальных мыслей, которые возникли после трагической кончины его мамы. Супруг Юлии Ковальчук сам решил присутствовать на родах.

«Я принимал Амелию, видел весь процесс родов и скажу, это самое яркое событие, которое только может быть в жизни мужчины. Если мужчина не видел, как рождается его ребенок, он потерял 80, нет, даже 90% самых важных эмоций в жизни», — считает певец.

Фото: instagram