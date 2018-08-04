5 признаков того, что дети мудрее взрослых

СодержаниеО чем рассказывает кризис трех лет?Дети не прячут чувств и эмоцийРебенок не скрывает индивидуальностиДети умеют проситьРебенок интуитивно знает, что главное в жизни

Может ли маленький ребенок быть мудрее, чем взрослый человек? У детей еще нет жизненного опыта, они не способны учиться на своих ошибках, анализировать, сравнивать, просчитывать ходы и события. Тем не менее, в детях есть некоторые способности, которые отличают их поведение и мышление от родительского и во многих случаях могут привести к принятию мудрых решений. Не стоит воспринимать ребенка как неразумного человека — присмотревшись к тому, как он ведет себя, что говорит и что делает в кризисных или любых других ситуациях, можно почерпнуть новые способы общения, отношения к себе, людям, жизни в целом. В каких случаях наблюдение за ребенком и изучение детской психики могут заменить сеанс с психологом? Читайте в этой статье.

О чем рассказывает кризис трех лет?

Когда дети вступают в свой первый трудный возраст — он длится примерно от 2 до 4 лет и отличается неуправляемым поведением — родители «хватаются за голову». Ребенок топает ногами, сопротивляется родительским указаниям, кричит «Мне!», «Мое!», «Не хочу!», «Я сказал!». Что полезного могут почерпнуть родители в таком поведении? Умение слышать свои желания, чувства, потребности и отстаивать их перед окружающими или жизнью в целом.

Как часто взрослые люди отказывают себе, думая «Я потерплю», жертвуют собой ради других, мирятся с плохим отношением? Как показывает психологическая практика, это происходит очень часто. Причиной такого поведения является желание быть для всех хорошим, не показаться злым, капризным, раздраженным. Так взрослые люди обзаводятся привычкой делать и говорить не то, что они на самом деле хотят — от этого их внутренняя неудовлетворенность растет, подавленной агрессии становится слишком много и однажды она «выходит наружу» в виде неконтролируемой злобы, раздражения, боли. В результате этого человек плохо себя чувствует, у него портятся отношения с окружающими.

Чему следует поучиться у ребенка в трехлетнем возрасте? Слышать свои чувства и потребности:

говорить «да», когда это на самом деле «да», и уметь отказывать, когда что-то идет против воли, желания, принципов; слышать свое тело — принимать лекарства, если беспокоят боли или вовремя обращаться за помощью к врачу, принимать пищу, когда голоден, заботиться о себе во время жары или холода; не находиться там, где тяжело, небезопасно, некомфортно; исполнять мечты и желания; дарить себе радость. Дети не прячут чувств и эмоций

«Нет, мне не страшно», «Мне не больно», «Я не злюсь» — говорят люди, когда испытывают не слишком приятные чувства. Делая это, они не хотят выглядеть в глазах других глупо, смешно, нелепо, подвергнуться осуждению и критике. Маленькому ребенку чаще всего все равно, что о нем подумают окружающие — они плачут и кричат от боли или обиды, бросают вещи, когда злятся, показывают свое недовольство чем-то или кем-то. Это не значит, что взрослые должны делать точно также — это значит, что они могут слышать и осознавать свои эмоции, уметь выражать их и в то же время контролировать.

Ребенок не скрывает индивидуальности

Ребенку не всегда важно, как он выглядит в глазах окружающих, особенно часто такое поведение проявляется у подростков — они стремятся показать индивидуальность, чтобы укрепиться в ней, понять и признать себя. Взрослые часто тревожатся о том, что о думают другие — об их характере, внешности. Поэтому им свойственно не быть собой, а создавать образ, социально приемлемый и одобряемый. Если делать это слишком часто, то возрастает риск «потерять себя». По этой причине взрослые люди часто говорят на консультации «Я не знаю, какой я», «Я не знаю, чего я хочу».

Научиться быть собой, принимать себя с достоинствами и недостатками, не бояться заявлять о себе — то, чему можно поучиться у подростков.

«Каждый человек неповторим» — если взрослые будут чаще себе напоминать об этом, то они смогут принять свои индивидуальные черты характера вместо того, чтобы ругать себя за них, найдут способы работать над недостатками, без осуждения и критики станут заниматься личностным ростом.

Дети умеют просить

Как часто у взрослых возникают проблемы в жизни и отношениях, потому что они не умеют просить — боятся отказа, показаться слабыми, неспособными. Дети привыкли доверять родителям, и они знают, что то, что им нужно, они могут попросить и получить от них.

Для многих взрослых людей просить кого-то о помощи — это показать свою несостоятельность, признаться в бессилии. Однако эта способность тесно связана с общением людей между собой и их отношениями. Для того, чтобы научиться просить, необходим понять, что сказанная вслух просьба не имеет ничего общего с самооценкой человека — она не должна от этого страдать или снижаться.

Психоаналитик Изабель Королитски считает, что, можно научиться обращаться за помощью, если проанализировать ощущения, которые возникают перед тем, как встает вопрос «просить или нет?». Вот над чем следует подумать:

Трудно просить о помощи вообще или конкретного человека? Какие мысли (фантазии, предположения, страхи) возникают перед тем, как произнести просьбу? Как реагировали родители на просьбы в детстве? Возможно, они смеялись над ними, не принимали всерьез, игнорировали, всегда отказывали?

Поняв, в чем причина сопротивления, человек научится просить, чем может значительно улучшить жизнь и отношения.

Ребенок интуитивно знает, что главное в жизни

Дети интуитивно знают, что искренняя любовь, поддержка и понимание способны творить чудеса — утешать, успокаивать, снимать стресс.

Случай из практики

Женщина сидела с грустным лицом. Она испытывала грусть и печаль. Ее ничего не радовало — ни пейзаж за окном, ни прожитый день, ни ребенок, который играл на полу с мячом. Ее мысли занимало одно — что раньше в жизни все было радостней, интересней, а теперь, когда позади несколько лет декретного отпуска, они поняла, что ничего не хочет, не знает, что ждет ее дальше. Отношения с мужем перестали быть «живыми» и страстными, малыш подрос и кроме игрушек его ничего не интересует, а сама она все реже стала смеяться, и будущая жизнь казалась ей мрачной и серой. Ей очень хотелось, чтобы кто-то поддержал и успокоил ее, поговорил, утешил, но она чувствовала себя никому не нужной, забытой, брошенной и от этих мыслей, боль в душе становилась еще сильней.

В это момент ребенок неаккуратно бросил мяч, который сбросил с журнального стола вазу и еще несколько предметов. Ваза не разбилась. Сын растерянно стоял рядом. Женщина, «вырванная» шумом из своих невеселых мыслей, бросилась к ребенку и вся боль, которая таилась в ней, вышла наружу — через обидные слова, агрессию и критику. Мальчик не испугался и не убежал. Несколько секунд он просто смотрел на мать, а потом подошел и крепко обнял ее. Женщина замолчала и оторопела. Ребенок заглянул ей в глаза и стал целовать в щеки. От нежных прикосновений женщина словно «растаяла», «ожила». Она пришла в себя и также нежно стала обнимать и целовать ребенка в ответ.

Пример демонстрирует то, как маленький ребенок интуитивно почувствовал, что матери очень больно и то, что слова, которые она кричала ему, будучи в гневе, на самом деле к ней не относятся — так выходили чувства неудовлетворенности, которые женщина долгое время глубоко «прятала» в себе.

Взрослые могут научиться у детей быть более понимающими, сочувствующими друг другу, ведь чаще всего бывает так, что конфликты разрастаются не из-за плохого характера, а от того, что внутри спрятано много боли, грусти, печали и разочарований.

Пройдите тестВаш ребенок оптимист или пессимист? Оптимисты и пессимисты по-разному оценивают одну и ту же ситуацию и перспективы. К чему более склонен ваш ребенок?

Использованы фотоматериалы Shutterstock