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Как защитить детей от самой распространенной причины случайной смерти
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Как защитить детей от самой распространенной причины случайной смерти 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Пожалуй, самое ужасное в жизни родителя — пережить собственного ребенка. С этой утратой не сравнится никакая физическая боль. Увы, семья Миллеров прошла через этот трагический опыт и теперь намерена предупредить всех об опасности, которая подстерегает малышей.
Не так давно олимпийский горнолыжник Боде Миллер и его супруга Морган потеряли дочь. Малышке Эмелин на момент смерти было всего 19 месяцев, а ее кончина была нелепой: девочка утонула в бассейне в результате несчастного случая. Морган вспоминает этот день с содроганием. В то утро они отправились с дочерью в гости к соседям и девочка свалилась в бассейн. Ее сразу же госпитализировали, но было поздно: врачи не смогли спасти Эмелин. Как оказалось, утопление — это наиболее распространенная причина смерти среди детей, чей возраст входит в рамки 1-4 лет. Информацию об этой статистике подтвердила и Комиссия США по безопасности потребительских товаров. ​Специалисты, во главе с директором отдела детской спортивной медицины Филипом Патриком Муларони рассказали о том, как же предупредить подобные несчастные случаи. Филип уверен, что многих детей может спасти обычное обнесение бассейна защитным ограждением. Особое внимание следует уделять между бассейном и дверью, которая к нему ведет.
Кроме того, не забывайте следить за своим чадом тогда, когда встречаетесь с другими людьми. Взрослые должны быть всегда рядом и приглядывать за малышом, если на участке есть бассейн.
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