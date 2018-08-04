Ещё
Наиболее жестокие дети-убийцы в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наиболее жестокие дети-убийцы в истории 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Порой можно как-то объяснить человеческую жестокость, но что делать, когда эта жестокость нечеловеческая и она исходит от детей? Сегодня мы расскажем вам о пятерке самых ужасающих убийств, которые совершили дети.
Владимир Винничевский, 15 лет.
Владимир стал самым молодым серийным убийцей в Советском Союзе, которому вынесли смертный приговор. И неудивительно, ведь его история вызывает тошноту и заставляет холодеть все тело. В 1923 году мальчик с миловидным лицом появился на свет, а уже через 15 лет он начал убийства. Он убивал и насиловал детей. Всем его жертвам было от 2,5 до 4 лет. Из 18 известных нападений 8 закончились летальным исходом жертв. Убийцу задержали, когда он нес маленького ребенка в лес. Винничевского расстреляли в 1940 году.
Аркадий Нейланд, 15 лет.
Этот подросток — единственный, которого расстреляли в СССР после войны. Мальчик родился в 1949 году и детство провел в небольшой комнате в коммуналке, где помимо него жила мать с отчимом и двое сводных братьев. В 15 лет он решил ограбить квартиру, представившись почтальоном. Хозяйка квартиры получила 15 ударов топором, а ее 6-летний сынишка умер от 6 ударов. После всего убийца позавтракал, сфотографировал убитую 37-летнюю хозяйку в эротической позе, поджог квартиру и удалился. Хрущев лично приказал расстрелять преступника.
Мэри Флора Белл, 11 лет.
Впервые маленькая жительница Великобритании совершила преступление в 1968 году. От ее рук скончался четырехлетний Мартин Браун, а уже через несколько месяцев Мэри вместе с подружкой убили еще одного малыша. Согласно полицейскому отчету, после убийства девочка вернулась на место преступления, вырезала на теле погибшего букву «М» и отрезала ножницами часть гениталий. Мэри угодила за решетку и вышла на свободу через 12 лет. Она сменила имя и обзавелась семьей.
Джесси Померой, 14 лет.
Этот парень получил прозвище «юный бостонский изверг» и уже в возрасте 14 лет был арестован за жуткое убийство ребенка. Тремя годами ранее преступник издевался над семерыми другими детьми, но тогда наказание ограничилось исправительной школой. Парень убил и изуродовал 10-летнюю девочку, которую он увидел в магазине. Джесси похитил ребенка, отвез на болото за городом и резал ее кожу до того момента, пока у нее не отвалилась голова.
Жасмин Ричардсон, 12 лет.
В 2006 году девочка жестоко убила своих родителей, а затем отправилась в комнату к брату и перерезала ему горло. Жасмин просто стояла и смотрела, как ребенок истекает кровью, а затем сбежала из дома. Сперва полиция, прибывшая на место преступления, испугалась, что ребенок был похищен маньяком. Однако вскоре девочку нашли: она была со своим 23-летним парнем. По словам убийцы, она не испытывала никаких сожалений. ​
Anews: последние новости
Как выглядят дети самых "горячих" мужчин в мире Как защитить детей от самой распространенной причины случайной смерти Унисекс: почему в недалеком прошлом мальчиков наряжали в платья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети осудили Волочкову за отношение к отцу31
Бондарчук сделал Паулине подарок за 90 миллионов
«Перемудрила с лицом — аж самой смешно!»5
Дочь Веры Брежневой выглядит старше мамы19
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение