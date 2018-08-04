Наиболее жестокие дети-убийцы в истории

Порой можно как-то объяснить человеческую жестокость, но что делать, когда эта жестокость нечеловеческая и она исходит от детей? Сегодня мы расскажем вам о пятерке самых ужасающих убийств, которые совершили дети.

Владимир Винничевский, 15 лет.

Владимир стал самым молодым серийным убийцей в Советском Союзе, которому вынесли смертный приговор. И неудивительно, ведь его история вызывает тошноту и заставляет холодеть все тело. В 1923 году мальчик с миловидным лицом появился на свет, а уже через 15 лет он начал убийства. Он убивал и насиловал детей. Всем его жертвам было от 2,5 до 4 лет. Из 18 известных нападений 8 закончились летальным исходом жертв. Убийцу задержали, когда он нес маленького ребенка в лес. Винничевского расстреляли в 1940 году.

Аркадий Нейланд, 15 лет.

Этот подросток — единственный, которого расстреляли в СССР после войны. Мальчик родился в 1949 году и детство провел в небольшой комнате в коммуналке, где помимо него жила мать с отчимом и двое сводных братьев. В 15 лет он решил ограбить квартиру, представившись почтальоном. Хозяйка квартиры получила 15 ударов топором, а ее 6-летний сынишка умер от 6 ударов. После всего убийца позавтракал, сфотографировал убитую 37-летнюю хозяйку в эротической позе, поджог квартиру и удалился. Хрущев лично приказал расстрелять преступника.

Мэри Флора Белл, 11 лет.

Впервые маленькая жительница Великобритании совершила преступление в 1968 году. От ее рук скончался четырехлетний Мартин Браун, а уже через несколько месяцев Мэри вместе с подружкой убили еще одного малыша. Согласно полицейскому отчету, после убийства девочка вернулась на место преступления, вырезала на теле погибшего букву «М» и отрезала ножницами часть гениталий. Мэри угодила за решетку и вышла на свободу через 12 лет. Она сменила имя и обзавелась семьей.

Джесси Померой, 14 лет.

Этот парень получил прозвище «юный бостонский изверг» и уже в возрасте 14 лет был арестован за жуткое убийство ребенка. Тремя годами ранее преступник издевался над семерыми другими детьми, но тогда наказание ограничилось исправительной школой. Парень убил и изуродовал 10-летнюю девочку, которую он увидел в магазине. Джесси похитил ребенка, отвез на болото за городом и резал ее кожу до того момента, пока у нее не отвалилась голова.

Жасмин Ричардсон, 12 лет.

В 2006 году девочка жестоко убила своих родителей, а затем отправилась в комнату к брату и перерезала ему горло. Жасмин просто стояла и смотрела, как ребенок истекает кровью, а затем сбежала из дома. Сперва полиция, прибывшая на место преступления, испугалась, что ребенок был похищен маньяком. Однако вскоре девочку нашли: она была со своим 23-летним парнем. По словам убийцы, она не испытывала никаких сожалений. ​