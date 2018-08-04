Кира Дихтяр побывала на благотворительном празднике

6 июля компания ТОY.RU вместе с благотворительным фондом помощи детям, рожденным на раннем сроке, «Подари солнечный свет» провела девичник.

ТОY.RU совместно с кафе «Андерсон Шуваловский» провела мастер-класс по украшению печенья пластилином из марципанов. Каждой участнице был подарен набор детской косметики.

По традиции «Только звезды» стали информационным партнером торжества.

Праздник был посвящен детям, рожденным на раннем сроке.

— Ребенок, рожденный на раннем сроке, огромная ответственность для врачей и проверка родителей на прочность, — говорит учредитель и директор благотворительного детского фонда «Подари солнечный свет» Саниям Коваль. — Таких деток еще называют «белые лепестки», потому что появляются на свет очень хрупкими, с тонкой кожей, даже видно, как кровь течет по венам. Мама малыша должна понимать, что сначала у ребенка может быть и не обнаружено никаких патологий. А к году уже начинают проявляться ранний ДЦП, еще какие-то проблемы. Родители должны активно заниматься малышами, и тогда они будут правильно развиваться, смогут прекрасно социализироваться в обществе и самореализоваться. Мой сын Артем родился на сроке 26 с половиной недель и весил 980 граммов. Когда читала ему стихи, прикладывала к груди, то происходили чудеса: он прибавлял в весе.

На праздник специально из США приехала всемирно известная модель Кира Дихтяр, чтобы помочь девочкам-подросткам, рожденным на раннем сроке, поверить в свою мечту.

— Смело скажу, что ваши девочки имеют модельную внешность, — говорит Кира. — Они запросто могут реализовать себя на подиуме. Нужно поддерживать их. И конечно, им необходимо усиленно работать над собой. Главное — пусть сначала окончат школу, а потом начнут карьеру. Поймите, девочка в 14–16 лет еще ребенок с неокрепшей психикой, и сложно сказать, как ее внешность изменится через 10 лет.

// фото: пресс-служба ТОY.RU