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Видео о лучшей няне на свете — собаке бассет-хаунд
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Видео о лучшей няне на свете — собаке бассет-хаунд 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
О такой няне мечтают все! Посмотрите, как бассет развлекает маленьких щенят!
Мы уже не раз вам показывали, какими отличными бебиситтерами бывают собаки. Помните ролик о щенке, который охраняет сон новорожденного малыша? А видео о хаски, который влюблен в своего маленького хозяина и не отходит от него ни на шаг?
Эти ролики очень полюбились аудитории нашего сайта и миллионам пользователей Сети. Но не переживайте, каждый день в Интернете появляются все новые очаровательные видеозаписи с собаками-няни.
Главной героиней сегодняшнего видео как раз стала такая потрясающая няня — собака породы бассет-хаунд, у которой на попечительстве оказалось около десяти щенков.
О точном количестве четвероногих любимцев сказать сложно, так как они никогда не стоят на месте и все время бегают, преимущественно за своей няней.
Эта собака точно знает, как заинтересовать мохнатых малышей, поэтому щенки ни на секунду не отходят от собаки, следуют за ней везде по пятам.
Примечательно, что эти щенки совсем другой породы и точно не являются детьми бассета, однако малыши явно полюбили собаку и, возможно, даже считают ее своей мамой.
Посмотрите это ну очень милое видео!
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