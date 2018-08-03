СК сообщил о гибели ребенка, которого унесло в море в районе Сочи

СОЧИ, 3 августа. / ТАСС /. Ребенок, которого унесло в море в Сочи в районе поселка Лазаревского, найден мертвым. Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления по Краснодарскому краю СК РФ.

"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СК РФ проводится доследственная проверка по сообщению о падении в ливневую канализацию ребенка, которого унесло в открытое море. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его течением унесло в море.