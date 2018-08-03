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СК сообщил о гибели ребенка, которого унесло в море в районе Сочи
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СК сообщил о гибели ребенка, которого унесло в море в районе Сочи 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Югополис
СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Ребенок, которого унесло в море в Сочи в районе поселка Лазаревского, найден мертвым. Следователи выясняют обстоятельства гибели мальчика, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления по Краснодарскому краю СК РФ.
"Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СК РФ проводится доследственная проверка по сообщению о падении в ливневую канализацию ребенка, которого унесло в открытое море. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его течением унесло в море.
Ранее стало известно, что в 13:50 мск в Южный спасательный отряд МЧС очевидцы сообщили, что в поселке Лазаревское ребенок упал в ручей, и его унесло в море.
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Женский форум  Ещё 25 источников 
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