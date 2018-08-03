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В Сочи ребенок упал в ручей, и его унесло в море
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В Сочи ребенок упал в ручей, и его унесло в море 

РИА Новости 17 часов назад
СОЧИ, 3 авг — РИА Новости. Ребенок в поселке Лазаревское на севере Сочи упал в ручей, после чего его унесло в Черное море, поиски с берега и в акватории моря ведут две группы спасателей, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
"В 13.50 в Южный спасательный отряд МЧС очевидцы сообщили о том, что в поселке Лазаревское ребенок упал в ручей, и его унесло в море. К месту происшествия незамедлительно выехали две группы спасателей Лазаревского подразделения. Поиск ведется с берега и в акватории моря", — говорится в сообщении ведомства.
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Женский форум  Ещё 51 источник 
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