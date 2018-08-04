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Власти Сочи окажут помощь семье из Татарстана, ребенок из которой погиб в городе-курорте
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Власти Сочи окажут помощь семье из Татарстана, ребенок из которой погиб в городе-курорте 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
СОЧИ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Сочи окажут помощь семье из Татарстана, ребенок из которой погиб в курортном городе. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.
Ранее сообщалось, что в пятницу во второй половине дня в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом бабушка попыталась спасти внука, но его течением унесло в море. Спустя некоторое время мальчика без признаков жизни обнаружили в море. Следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СК РФ проводит проверку.
"Семье из Татарстана, чей ребенок погиб в Сочи, будет оказана всесторонняя помощь", — уточнили в пресс-службе.
Городская мэрия возьмет на себя все расходы, связанные с дорогой и проживанием родных погибшего, а также с транспортировкой тела мальчика. «Мы уже связались с отцом ребенка, он проживает в Татарстане и должен приехать в Сочи сегодня», — добавили в пресс-службе.
Бабушку ребенка доставили в больницу Сочи, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. «В настоящее время ведутся процессуально-следственные действия, которые позволят установить истинную причину происшедшего», — заключили в пресс-службе.
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Женский форум  Ещё 48 источников 
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