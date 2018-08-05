Ещё
Транспортировку погибшего в Сочи ребенка оплатят власти города
Далее:
Читайте также:
Ещё

Транспортировку погибшего в Сочи ребенка оплатят власти города 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Власти города Сочи пообещали взять на себя расходы по транспортировке тела ребенка из Татарстана, погибшего в результате падения в ливневую канаву. Об этом пишет «Российская газета».
По имеющейся информации, мальчик упал в ливневую канаву в Лазаревском районе города Сочи. Находившаяся рядом бабушка попыталась его спасти, но ей не удалось вытащить ребенка.
В мэрии сообщили, что уже связались с отцом мальчика, он прибудет в Сочи из Татарстана 5 августа. Бабушка погибшего ребенка в настоящий момент находится в больнице.
«Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также с транспортировкой, администрация города берет на себя», — сообщили в пресс-службе.
По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства инцидента.
BFM.RU: последние новости
Американская мечта: родители в США нанимают детям репетиторов по видеоиграм Ребенка унесло в море из ливневой канавы в Сочи «Собянинские льготы» на проезд для пенсионеров вступили в силу
Женский форум  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сводит ногу по ночам62
Некрасивые жены звездных красавцев8
Красотки, расставшиеся с «утиными» губами19
Меган Фокс показала тело в прозрачной сетке4
«Я хотела просто попиариться»: фото обнажённой сибирячки напечатают на обложке MAXIM2
Видео
05:13
Можно ли прожить целый день на 100 рублей
Еда
00:57
Кто разбил счастливую семью Ани Лорак
Звёзды
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
10:12
Как заполучить девушку
Психология
03:38
Артисты, переставшие быть похожими на самих себя
Звёзды
00:43
Лопырева закатила шикарную вечеринку
Звёзды
04:51
Частые ошибки женщин в тренажерном зале
Здоровье
05:26
Они оставили жен ради юных любовниц
Звёзды
04:57
Знаменитости, перестаравшиеся с похудением
Звёзды
10:15
Как выглядят теперь актеры шоу «Счастливы вместе»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение