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Транспортировку тела погибшего в ливневке ребенка оплатят власти Сочи
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Транспортировку тела погибшего в ливневке ребенка оплатят власти Сочи 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Власти города Сочи пообещали взять на себя расходы по транспортировке тела ребенка из Татарстана, погибшего в результате падения в ливневую канаву. Об этом пишет "Российская газета".
По имеющейся информации, мальчик упал в ливневую канаву в Лазаревском районе города Сочи. Находившаяся рядом бабушка попыталась его спасти, но ей не удалось вытащить ребенка.
В мэрии сообщили, что уже связались с отцом мальчика, он прибудет в Сочи из Татарстана 5 августа. Бабушка погибшего ребенка в настоящий момент находится в больнице.
"Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также с транспортировкой, администрация города берет на себя", — сообщили в пресс-службе.
По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Сочи обнаружили тело одного из двух пропавших детей, которых унесло течением.
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Женский форум  Ещё 31 источник 
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