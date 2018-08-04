Транспортировку тела погибшего в ливневке ребенка оплатят власти Сочи

Власти города Сочи пообещали взять на себя расходы по транспортировке тела ребенка из Татарстана, погибшего в результате падения в ливневую канаву. Об этом пишет "Российская газета"

По имеющейся информации, мальчик упал в ливневую канаву в Лазаревском районе города Сочи. Находившаяся рядом бабушка попыталась его спасти, но ей не удалось вытащить ребенка.

В мэрии сообщили, что уже связались с отцом мальчика, он прибудет в Сочи из Татарстана 5 августа. Бабушка погибшего ребенка в настоящий момент находится в больнице.

"Все расходы, связанные с прибытием и проживанием родственников, а также с транспортировкой, администрация города берет на себя", — сообщили в пресс-службе.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Сочи обнаружили тело одного из двух пропавших детей, которых унесло течением.