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«Егор будет хорошим отцом», — Анастасия Смирнова о Егоре Криде
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«Егор будет хорошим отцом», — Анастасия Смирнова о Егоре Криде 

Popcake.tv 18 минут назад
Фото: Popcake.tv
Люди, знакомые с Егором Кридом, уверяют, что он был бы отличным отцом. В их число входит и Анастасия Смирнова, экс-участница «Холостяка» и давняя подруга певца. В этом девушка убедилась на собственном опыте, сходив с ним в одной из серий на свидание.
Предположительно, пара пришла на концерт на открытом воздухе. Рядом с ними сидела мама с ребёнком, который сразу привлёк внимание Егора.
«Как тебя зовут? Виктор? Очень приятно, Виктор», — сказал Крид малышу
В этот момент Анастасия, что называется, уже расставляла от умиления. А, когда Егор предложил ему попробовать свистульку, которую он купил как сувенир, показал ребёнку, как нужно свистеть, и в итоге подарил ее, то тогда сомнений, что Егор будет отличным отцом, не осталось. Не каждый проявит такую заботу.
«Боже мой, как это мило, как это трогательно. Мы ещё два блондина здесь, ещё эти дети…я смотрела на все это и думала: боже мой, в нем есть все те качества, которые я искала», — рассказывает Анастасия;
Напомним, Егор и Настя были знакомы ещё до проекта. Певец считал Смирнову хорошей знакомкой, поэтому ее участие в проекте его смутило. Но на шоу Егор воспринимал Настя только как советчика, поэтому до финала ей дойти не удалось. ;
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