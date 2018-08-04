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Дети смогут посещать матчи «Крыльев Советов» бесплатно
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Дети смогут посещать матчи «Крыльев Советов» бесплатно 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
Нововведение распространяется на болельщиков до 4-х лет. Руководство самарского клуба по многочисленным просьбам граждан разрешило проход на домашние матчи детей без билетов, Правда, при условии, что они не будут занимать отдельное место. Представители «Крыльев» напоминают, что ответственность за ребенка на стадионе ложится на плечи родителей или его представителей. Отметим, что билеты на игру уже в продаже, а сам матч состоится в воскресенье, 5 августа. «Крылья Советов» в этот день примут на поле «Самара Арены» «Оренбург».
Фото: ТРК «Губерния»
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