«Оренбург» разгромил «Крылья Советов» в матче чемпионата России 

«Оренбург» нанес разгромное поражение самарским «Крыльям Советов» в матче второго тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Андрей Козлов, также отличился Сергей Бреев.
На 37-й минуте матча хозяева заработали 11-метровый, однако вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов отбил удар Срджана Мияйловича.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В следующем туре «Оренбург» примет московский «Локомотив», а «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Ростовом».
Россия. Премьер-лиги. 2-й тур "Крылья Советов" (Самара) — «Оренбург» (Оренбург) — 0:3 Голы: 0:1 — Козлов, 26; 0:2 — Бреев, 38; 0:3 — Козлов, 45+1 Незабитые пенальти: Мияйлович, 37